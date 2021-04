Con filas kilométricas inicia vacunación a maestros en Veracruz

abril 20, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Con filas kilométricas, pero con música en vivo y activación física para amenizar el tiempo de esperar fue como comenzó y transcurrió este martes la vacunación para maestros en Veracruz.

En el módulo instalado en el World Trade Center, uno de los 5 que hay en todo el estado, miles de maestros comenzaron a hacer fila desde ayer por la tarde, esto pese a que la hoja de registro contenía el horario en que debían presentarse.

Begoña Aldecoa, es personal administrativo y aunque dice que la fila fue larga, avanzó constantemente y la espera no fue tan desesperante.

“Yo llegué desde las 6 am y a esa hora la fila estaba super larga, a mí me toca detrás del WTC, por plaza las Américas, empezamos a avanzar yo calculo que como a las 8 u 8:30, avanza lento la fila, pero es constante, yo llevé un barquito para sentarme, pero llegó un punto en que ya no me sentaba porque en cuanto me sentaba volvíamos a avanzar, hace mucho calor, no tienen los climas prendidos, pero en general está bien organizado”, dijo.

La secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, visitó el módulo de vacunación, donde se aplicará el biológico a maestros de 42 municipios de Veracruz, ahí felicitó a los docentes por su trabajo y entrega durante el tiempo de pandemia, así como a las fuerzas de la marina y personal médico que colabora en la aplicación de los biológicos.

“En Cuídense mucho, hay que cuidarse mucho, muchas gracias por el trabajo que han hecho porque sabemos que han estado atendiendo a los niños, han ido hasta sus casas, han elaborado material didáctico para ellos, muchas gracias”, dijo en el acercamiento que tuvo con los docentes que hacían fila en el interior de los salones Tajín

De acuerdo con las autoridades de salud a nivel federal el regreso a clases podría ser a partir del 15 de mayo y mientras algunos padres todavía están temerosos de que sus hijos puedan contagiarse, los maestros como Denisse Miranda está sorprendida por los comentarios que le han hecho sus alumnos sobre cómo se cuidarán cuando regresen al salón de clases.

“Dicen que ellos en la escuela no se tienen que quitar el cubrebocas, que su silla no tiene que estar pegada al otro compañero, que no deben prestar sus cosas, entonces si me sorprende que los niños si están teniendo esa precaución de cuidarse incluso más que sus otros compañeros”, dijo Denisse Miranda, maestra de primaria.

Hasta hoy se han registrado en la plataforma de la SEV 167 mi l 980 trabajadores de la educación para ser vacunados contra el COVID-19. Será cuestión de unas semanas conocer si habrá regreso a clases presencial o seguirá postergándose.