Con “Héroes en Movimiento” Gomex Chevrolet busca que todos adquieran un auto

junio 17, 2020

Redacción/Xalapa.- Miriam Cuenca, Gerente de financiamiento Gomex Chevrolet platicó para En Contacto sobre las opciones que la automotriz tiene para todos los xalapeños durante esta pandemia y puedan adquirir un auto nuevo a pesar de la contingencia.

“Actualmente nosotros en Gomex Chevrolet siempre estamos atentos a las necesidades de nuestros clientes y actualmente no nos detenemos, seguimos laborando con estrictos sentidos de salud”, aseguró la gerente.

Cuenca comenta que cuentan con 2 sucursales en Xalapa; una está en Ánimas pero se encuentra temporalmente cerrada por la cuarentena; sin embargo Gomex Chevrolet de Avenida Xalapa está atendiendo a todos en el área de refacciones y en ventas dan atención en linea y a domicilio para quienes no se animen a ir al establecimiento físico.

“Nuestros clientes siguen leales a nuestra marca y distribuidores y ellos merecen que los atendamos y cuidarlos… por tanto hemos implementado diferentes medidas; como no saludar de mano, besos y abrazos, mantener sana distancia, nuestro personal cuenta con caretas, guantes desechables, tomamos temperatura a distancia, tenemos gel sanitizante en recepción y repartidos en toda la agencia, todas las instalaciones están siendo sanitizadas regularmente y nuestros vehículos igual”.

Gomex Chevrolet también buscará apoyar a los trabajadores de la salud y en solidaridad con ellos crearon la promoción “Héroes en movimiento”, la cual a decir de la gerente Miriam Cuencia “es un programa creado para reconocer toda la entrega y labor de los profesionales de la salud en todos los niveles en México… esta es una forma de agradecerles como precios especiales en los vehículos, planes de financiamientos con valores agregados como bonos… porque ellos en esta situación en lugar de transportarte en transporte publico deben estar mejor en su propia unidad y aplica para cualquier trabajador del sector salud”, dijo.

Explicó que para el resto de la población también habrán promociones como “A Precio de Empleado” donde podrás adquirir una unidad a precio preferencial como si trabajaras en Gomex Chevrolet y podrás empezar a pagarlo hasta Octubre.

Finalmente para quienes dudan por no tener un crédito suficiente Cuencua asegura que no es problema, “equipos profesionales les hacen trajes a su medida y no teman respecto al crédito porque nuestra financiera es muy flexible, aun si estás en buró, para todos hay un plan de financiamiento sin necesidad de comprobantes de nómina”, aseguró.

Gomex Chevrolet se encuentra abierta de 9 a 2 pm de lunes a viernes en la Avenida Xalapa #95 y podrás pedir asesoría a través del 8-14-45-88 y el whatsapp 2281-31-67-08.