Con inteligencia, el Estado detiene a El Marro: senador Monreal

agosto 3, 2020

CDMX/AlMomento.Mx.El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Senador Ricardo Monreal Ávila reconoció el trabajo de inteligencia policiaca y militar, que permitió la detención de “El Marro” en el Estado de Guanajuato, sin siquiera soltar un tiro, sin hechos de sangre y, sobre todo, sin armar un sainete por la detención.

El Senador Monreal expresó su opinión, luego de que se conoció en los medios, que “El Marro” delincuente del narcotráfico que tiene en jaque a más de una localidad en el Estado de Guanajuato y en otras locaciones, fue detenido por las fuerzas de seguridad, tanto de la Federación como del propio estado de Guanajuato.

“El gran desafío heredado que enfrenta el gobierno es la inseguridad y la violencia. Cuando éste actúa sin complicidad, los resultados llegan. La detención de José alias “Y”, “El Marro”, en Guanajuato, es apenas el inicio de una estrategia diseñada para pacificar al país. Confiemos”, dijo el senador.

En otros asuntos, el mismo Ricardo Monreal Ávila desmintió la especie que circula, en el sentido de que se está pidiendo dinero en su nombre:

Debido a que tenemos conocimiento de que algunas personas y empresas han recibido llamadas, supuestamente de parte de senadoras o senadores, en las que se les pide aportar alguna cantidad de dinero para la atención del Covid-19, el Senado de la República hace la siguiente y contundente aclaración:

“Alertamos a la población en general y en particular a las empresas para que no hagan caso de estas llamadas fraudulentas y no se dejen engañar por quienes quieren abusar de su buena fe”.

Queda claro que el Senado de la República desmiente llamadas en su nombre para pedir apoyos para la lucha contra el Covid-19, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila y señala que: “No se dejen extorsionar por esta banda de vividores sin escrúpulos que usurpan mi nombre, engañan y piden dinero de manera ilegal”.