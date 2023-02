Con la 4T se recuperó el espíritu social de la Constitución de 1917, sostiene Ignacio Mier

febrero 5, 2023

“Las reformas que ha impulsado Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión permiten que miles de familias tengan garantizado derechos a la salud, educación, pensión para adultos mayores, becas para estudiantes y personas con discapacidad”, enfatiza.

Carlos Guzmán | Enviado, Querétaro.– A diferencia de los conservadores, la Cuarta Transformación logró recuperar el espíritu social de la Constitución Política de 1917 y plasmar las grandes demandas del pueblo, afirmó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

En el marco de la Conmemoración del 106 Aniversario de la Promulgación de la Carta Magna, Ignacio Mier exhortó a las y los legisladores de la Coalición Juntos Hacemos Historia a defender las reformas y proteger nuestra Constitución de los malos mexicanos que a toda costa intentan recuperar sus privilegios a costa de miles de familias.

En este sentido, el legislador por Puebla refirió que uno de los grandes pilares ideológicos de nuestro movimiento transformador ha sido revertir el ciclo depredador de los principios progresistas que caracterizaron a nuestra Carta Magna.

Ignacio Mier comentó que con la llegada de la Cuarta Transformación se emprendió una amplia reforma de carácter social a los artículos 2 y 4 de la Constitución para garantizar el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, priorizando a menores de 18 años, indígenas, afromexicanas, y aquellas en condición de pobreza. Así como un sistema de salud gratuito.

También aprobamos la Ley de Extinción de Dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado; se logró la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la devolución de impuestos.

A través de reformas constitucionales logramos la clasificación del robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves; la eliminación del fuero al Presidente para que pueda ser juzgado en funciones como cualquier otro ciudadano.

Asimismo, se logró establecer en la Constitución la revocación del mandato, la consulta popular, la nueva ley laboral que garantiza el voto libre secreto directo en los sindicatos.

Además, logramos echar abajo la mal llamada reforma educativa. Y garantizar la presencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad.

“Por ello nos hemos agrupado los diputados y senadores que conformamos la Coalición Juntos Hacemos Historia, como los Constituyentes de la Cuarta Transformación de México”, expuso.

El coordinador Ignacio Mier declaró que por parte de Morena seguirán insistiendo en la lucha por los ideales consagrados en la Constitución de 1917 y continuar por la vía legal reformas que garanticen el beneficio del pueblo, hasta devolver la grandeza de su humanismo original, como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Como se ha visto, desde la llegada del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha logrado transformar la vida pública, por medio de un gobierno honesto y al servicio del pueblo, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar», agregó.

“Esto es lo que distingue a este gobierno, de los anteriores donde sólo pensaban en cómo saquear al pueblo de México, anteponiendo principios e intereses de los potentados”, afirmó el legislador poblano.

Ignacio Mier dijo que basta recordar cómo la derecha conservadora se opuso a la reforma al artículo 4° constitucional, que devolvía los derechos sociales a la protección a la salud, educación y seguridad social, becas para estudiantes de todos los niveles escolares y el acceso a una pensión universal.

“Ellos votaron en contra de que este derecho que favorecía a cientos de miles de familias quedara plasmado en la Constitución. También se opusieron a devolverle la soberanía energética a nuestro país, se opusieron a una reforma electoral que abaratara los altos costos del INE y redujera los salarios exorbitantes de los consejeros”, subrayó.