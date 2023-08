Con la arena CDMX totalmente llena, y reiterando que le ganará a Claudia, Ebrard cierra sus recorridos por el país

agosto 28, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ante una Arena Ciudad de México totalmente llena, este domingo Marcelo Ebrard cerró su carrera hacia la encuesta interna de Morena con la convicción de quien ha ganado un maratón en tiempo récord.

“Yo nunca les voy a fallar a ustedes. Dijimos no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo les agrego: y no fallar. Y no fallar a la gente libre de México. Las cuatro se las prometo y me comprometo cumplirlas: no mentir, no robar, no fallar, no traicionar al pueblo de México”, vaticinó en su mensaje a México, de la mano de su esposa, Rosalinda Bueso.

“Queremos sacar de la pobreza a los que todavía nos faltan. Queremos pensar en 2030: colocarnos en 2030 ahora, en el futuro, porque el futuro es lo que nosotros queremos hacer”, auguró. “Queremos seguridad, queremos un sistema universal de salud, queremos igualdad de género, queremos empleos bien pagados, queremos crecimiento económico.”

“Saludamos a todas y a todos los que nos siguen en la República mexicana por las redes digitales: Puebla, Tijuana, Monterrey, Xalapa”, vitoreó.

En un auditorio desbordado por la algarabía, las porras y los cánticos —¡Tepito por aquí, Acapulco por allá!—, el evento se transmitió en línea y con enlaces en vivo a todas las ciudades para llenar en el espacio virtual centenares de arenas más y dar cabida a los miles y miles de simpatizantes de Marcelo congregados en este hecho histórico para el porvenir de México que comienza hoy.

“Es el cierre más grande de los que se han hecho porque estamos conectados a todos los estados de la república con la tecnología”, explicó Marcelo. “No hacía sentido mover a todas las personas hacia la capital de la república, sino más bien en cada una de las ciudades del país.”

“Vamos en enlaces a varias ciudades del país desde la Arena Ciudad de México, y la gente que concurre es la gente que ha estado con nosotros. No tiene que ver con los otros cierres”, garantizó. “Va a estar más divertido el nuestro”, e ironizó:

“Los otros son de bostezo. El de hoy del Monumento a la Revolución fue el bostezo: Bostezo Fest.”

Marcelo reconoció el gran trabajo hecho en estos años por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la intensa labor de Morena en toda la república: “Nuestra causa es llevar la Cuarta Transformación al siguiente nivel”, reiteró.

Previo al mensaje de Marcelo, en las megapantallas de la arena se proyectaron videos biográficos, la ruta de su camino por México y las estrategias que ofrece para alcanzar una mayor grandeza y prosperidad a través del Plan Ángel, Salud para Todos, Pasaporte Violeta y Para Ganar Más.

Junto con el bailongo guapachoso de La Sonora Dinamita —Cheeelo de mis amooores, tema obligado en el repertorio, No te metas con la encuesta y ¡Escándalo!, para conjurar a quienes practican el acarreo—, las horas preliminares al mensaje estuvieron amenizadas con música original en apoyo a Marcelo y la presentación de los cinco temas más votados por la gente, interpretados por sus cantautores.

“Es un evento muy, muy musical, de fiesta, ya sabes”, dijo Marcelo. “Nos mandaron cantidad de canciones”, y adelantó que entre estas se elegirá la que será el tema de campaña hacia la presidencia por Morena en 2024, “porque le vamos a ganar a Claudia”.

“¡Nos vemos el 6 de septiembre en la fiesta: en el segundo capítulo de esta fiesta!”, prometió.