Con la ausencia de niños, padres de familia esperan mejoras en escuelas

agosto 27, 2020

Arquímedes González. Misantla. Con la ausencia de niños en escuelas, algunos padres de familia esperan que los inmuebles puedan tener algunas mejoras, así como de contar con una debida iluminación y protección, para que personas mal intencionadas no puedan profanar las instituciones educativas.

En ediciones anteriores, se dio a conocer que son varias las instituciones escolares, las que carecen de buena infraestructura en sus espacios, tal es la situación que está pasando en el jardín de niños “Jardines de Misantla”, un caso particular que se tiene desde más de una década en que la escuelita no ha reflejado una mejora en su espacio educativo, además de las carestías que a ojo vistos se refleja.

Esta escuelita que según algunos vecinos del asentamiento, no ha recibido ni un solo bote de pintura, y cuando se lleva a cabo algún tipo de faena, son los propios padres de familias los que se reúnen para llevar a cabo este trabajo, y que al menos la maleza no inunde este sitio educativo, la superficie que en su mayoría no cuenta con un espacio para realizar las actividades al aire libre están a ‘piso de tierra’, otra de las situaciones es que no tiene una debida barda perimetral y lamentan que no se pueda tener algún tipo de herramienta pedagógica para que se puedan dar clases como es debido.

A pesar de que esta escuelita, fue fundada para que asesores de CONAFE asistieran a la fecha, padres de familia anhelan que sea institución como es debida, con educadoras que sean asignadas por parte de la Secretaría de Educación Pública, o de la del Estado, pues con ello podrían ir menores de colonias como Mateo Acosta, prolongación Mateo Acosta , parte dela Benito Juárez zona alta, Francisco Villa, Jardines de Misantla, Las Brisas; y con esto evitarían que los menores asistieran a escuelas del centro o de otras colonias, además las amas de casa se ahorrarían un gasto innecesario al momento de llevar el desayuno.

Por este motivo, esperan que las autoridades de educación, fijen sus ojos en esta institución que a la fecha se encuentra abandonada, y con su hierba alta arriesgando que con las lluvias esta pueda ser ocultada o ser utilizada por personas de malos pensamientos.