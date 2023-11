Con llamado a “tocar puerta por puerta” para convencer, Xóchitl Gálvez inicia precampaña en Ciudad Juárez

noviembre 20, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Teniendo como marco la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, la precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, Xochitl Calves, comenzó con sus actividades de forma oficial ofreciendo el ir por los jóvenes y tocar el corazón de estos, a fin de que definan un cambio en positivo para nuestro país.

Arropada por cientos de militantes que se dieron cita desde las seis de la mañana del día de hoy, Gálvez Ruiz también reiteró la necesidad de salir a tocar casa por casa y puerta por puerta para convencer a los indecisos y también en especial a los que habrán de votar por primera vez.

“Les quiero pedir a los partidos políticos que salgan a la calle, que salgan a trabajar, que salgan a luchar, que salgan a dar la madre de todas las batallas, porque por eso nos unimos, nos unimos PAN, PRI, PRD, porque lo que nos une es más importante que lo que nos divide. Yo les pido a los partidos políticos que dejemos atrás nuestras diferencias, nuestros enconos del pasado y luchemos por construir un mejor país. Yo les pido a los ciudadanos, a todos los ciudadanos de Ciudad Juárez, de Chihuahua y de México, que salgamos a las calles, que no solo peleemos en el Twitter. Está bien desde el Facebook, pero también en las esquinas, en la calle. Que convenzamos, que luchemos, que salgamos a convocar a la unidad”. Sostuvo.

En este marco y arropada por sus seguidores, Xochitl Gálvez manifestó que también habrá de buscar la reconciliación nacional vía evitar la confrontación como hoy se tiene con la administración del presidente López Obrador.

Al término del evento, la precandidata presidencial fue cuestionada por el tweet que puso apoyando y festejando el triunfo de Milei, candidato ganador de las elecciones presidenciales de Argentina, reiterando que ella no es de ultraderecha, como ya se afirma en redes sociales.

“A ver, todo mundo sabe que yo no soy de extrema derecha. Todo mundo sabe que soy una mujer de libertades. De hecho, la 4T se la vive atacándome por estas posturas.

Yo lo que reconozco es, que en Argentina ganó la democracia. Y en Argentina no se anduvieron con rodeos y el partido en el poder reconoció la derrota. La amplia participación ciudadana en Argentina hizo que el partido oficialista se vaya. En las últimas 16 elecciones que ha habido en América, 15 han sido ganadas por la oposición. Así es que el oficialismo va a empezar a temblar también aquí en México, porque también aquí habrá una gran participación y ojalá tengan la vocación democrática que tuvo a Argentina. No comparto con Milei sus puntos de vista y eso lo dejo clarísimo. Pero sí reconozco que ganó con un triunfo democrático”. Enfatizó.

Por la tarde noche de este lunes, Xochitl tendrá su segundo evento de pre campaña en la capital de Chihuahua.