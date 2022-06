Con llamado a Unidad y con aspirantes a la presidencia, Morena inicia campaña de cara a elección de 2023

junio 12, 2022

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Desde la ciudad de Toluca en el Estado de México, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a liderazgos, militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación a realizar un pacto de unidad, pues, afirmó que, para que continue el proyecto de nación que encabeza el presidente de la República es necesario que permanezcan juntos.

“Ninguna persona va a sustituir el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, pero la continuidad de este proyecto es tarea de todas y de todos nosotros, es tarea de Morena; por eso no podemos dividirnos, por eso no podemos olvidar el diseño original de este movimiento. Ya lo dijo el presidente en cada plaza pública del país, Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México, Morena no le pertenece a nadie, Morena es del pueblo”, sostuvo Delgado.

En este sentido, señaló que es tiempo de dejar atrás los conflictos y fortalecer la vida interna del partido para que Morena continue siendo “una gran fuerza electoral organizada, con triunfos históricos”, como lo fueron las victorias del proceso electoral de 2021, donde el partido guinda ganó 11 de 15 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados y en 19 congresos; así como la de este 2022, año en el que el Movimiento triunfó en Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo.

“Es momento de convocar a la reorganización interna con el compromiso de unidad por delante. Iniciemos los preparativos para tener asambleas distritales en julio y agosto y vayamos a un gran Congreso Nacional en el mes de septiembre. Renovemos nuestros consejos y comités directivos, así como nuestros documentos básicos para que nuestro movimiento esté unido, fuerte y organizado para la batalla del 2024”, añadió el líder morenista.

Al respecto, puntualizó que las encuestas se mantendrán como método de selección de los candidatos, pues, dijo, “en Morena siempre será el pueblo quién mande”.

Por último, Mario Delgado dio a conocer que en los próximos días Morena emitirá la convocatoria para seleccionar a la o el responsable de organizar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México y Coauhila.

Por último informó que con miras a la elección de 2024, la primera encuesta para elegir al candidato a la presidencia será el próximo año, en la que, quien lo desee, podrá participar.