Con más de 28 metros de altura lucirá la catrina misanteca

octubre 27, 2022

Arquímedes González/Misantla. Desde temprana hora de este miércoles, Martín Rodríguez y su equipo de trabajo iniciaron los trabajos para la edificación de la catrina monumental en esta ciudad de Misantla, el encargado de esta obra apuntó que será más de 28 metros de altura y el trabajo de instalación debe quedar lista para el próximo viernes 28 de este mes.

La monumental Catrina en esta ciudad de Misantla, estará instalada sobre la plaza de la Concordia y la Unidad, siendo hasta el último la más grande de todo el estado de Veracruz, por lo que este día se puso en marcha la instalación de la misma expuso Martín Rodríguez.

“Se encenderá a las 7 de la noche primero Dios el próximo día viernes, iniciamos con mucha presión, muchísima presión, pero si vamos a terminar, este miércoles ya subimos el cráneo, el torso, sus brazos, el jarro y ya procedimos a vestirla a ponerle su blusa, su falda, las flores, la iluminación, unos arcos que voy a poner en las entradas”.

El artista misanteco dio a conocer que el trabajo previo se llevó un mes, donde trabajan 22 personas, “estamos intentando hacer una misanteca, no nos va a salir tal cual, pero lo vamos a intentar lo mejor que podamos, solo que me pidieron que le pusiera flores de colores, como todos sabemos el vestido de la misanteca es blanco muy sencillo con un fajín rojo y sus trencitas, es muy discreto su vestido, entonces me dicen ponle muchos colores, entonces esta será una misanteca floreada”.

Al ser una vestimenta con ciertas características particulares, mencionó, “yo espero que la sociedad no se ofenda al ver una catrina tan floreada y espero que también les guste, y que traiga mucho turista aquí a Misantla, porque sigue siendo la catrina más grande de la región, del estado y espero que sea la más grande del mundo”, señaló.