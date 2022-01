Con Monreal, diferencias

enero 25, 2022

¡Ay! mis chulos, pues ayer hubo rueda de prensa del gobernador García Jiménez, en la sala de banderas, todo mundo estuvo ahí, con todo y Omicrón, les cuento que estaba el Procurador del Medioambiente, ese hombre que fue del Partido de la Revolución Democrática y que hace poco peleaba con el padre Hipólito Reyes Larios, quien por cierto ya está muerto; para anunciar su Plan Estratégico de Gestión 2022, para el manejo de residuos en el estado, ¿Si lo recuerdan? Aquel que en 2020, presuntamente grupo Walmart lo acusó de incurrir en delitos cometidos por servidores públicos, ya que según Radio Pasillo, les pedía 10 millones de morlacos por un líquido satirizante, que por cierto la PMA vendía.

En fin que ese fino elemento, estuvo ayer en la sala de banderas de palacio de gobierno, presentando su plan de trabajo, ¿A ver? Qué nuevos escándalos, trae Rodríguez Cortés con ese plan maravilloso, a la 4ª Transformación.

Por otra parte, también estuvo el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que fue para anunciar que en el año 2021, el programa Producción para el Bienestar, favoreció a 214 mil 020 personas, con una derrama económica de mil 161 millones 715 mil 416 pesos; informó además que este año el operativo de pago será del 14 al 31 de marzo y por último declaró que el programa Sembrando Vida implica una derrama de 3 mil 674 millones 106 mil pesos en 170 mil 098 hectáreas ubicadas en Acayucan, Córdoba, Papantla y Tantoyuca.

El gobernador García Jiménez, destacó que su gobierno da puntal seguimiento y apoyo, a la estrategia logística de la Delegación Federal, además contestó preguntitas, entre las que destacó la aclaración, de que no son disputas políticas con el senador Monreal, solo dijo, son diferencias, ¡No hay necesidad que me desprecies! Tu ponte en mi lugar a ver que harías… A no verdad, García Jiménez señaló además, que él gobierna para todos los veracruzanos, no solo para un sector y que hay que distinguir esas diferencias, por lo que los temas políticos con militantes de su partido, no lo distraen de su responsabilidad.

Todo muy convincente, con Monreal todo ok, lo malo fue que luego se arrancó en una perorata catártica, respecto a la mentada comisión de Monreal y su grey y ahí fue donde nos dimos cuenta que con Monreal ¡Nunca, jamás y mucho menos!.

Cosas de la vida y menudencia

En la rueda de prensa de ayer, salió a relucir Chabelita la del Poder Judicial, a quien acusan de victimizar una vez más, a los padres de Pilar Argüello Trujillo, quien fuera asesinada en el año 2012 en Coscomatepec y a quienes la vetusta y mística funcionaria del Poder Judicial, habría dicho que por el momento ellos, los padres de la víctima; no recibirían otra cosa, salvo justicia divina, por lo que los padres de la víctima sufrieron ataques de ansiedad y angustia.

En fin, que ayer cuando la reportera le peguntó al gobernador García Jiménez, este último recalcó el año en el que se habría cometido el crimen de Pilar Argüello, la reportera aclaró que ocurrió en el periodo de Javier Duarte de Ochoa, y me dio la impresión que García Jiménez fastidiado le diría, allá vayan y reclámenle a él, afortunadamente no fue así, pero de pronto y con eso de que diario tiene que andar componiéndole la nota, a los miembros de su gabinete y a los de los otros poderes, no sería raro que el hombre esté hasta la madre y un día estalle.

Por cierto, la que estalló en locura, fue la consejera Claudia Galán, que ahora se armó su grupo Todos Unidos, plagiando el nombre del grupo que armó el gobernador y en el que opera Eleazar Guerrero Pérez, quien ha armado una estructura importante, que significaría el músculo del gobernador en el estado de Veracruz, no cabe duda que cuando nada tienes que ofrecer, todo lo tienes que copiar.

En fin mis chulos, así llegamos al martes, nos leemos mañana.

