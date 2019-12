Con o sin juicio político, Trump seguirá gobernando

Empresarios de México y EU, dan por descontado que Donald Trump sea cesado y tenga que retirarse de la presidencia estadunidense. Ayer, se abrió el juicio político, y (el próximo mes) en el Senado estadounidense. A pesar de lo anterior, la probabilidad de que Trump pierda el juicio y sea cesado es baja, porque el Senado está controlado por los republicanos, quienes han mostrado apoyo total a Trump (ningún representante republicano votó ayer a favor del impeachment) y se requieren dos terceras partes de la Cámara alta.

Y es que los empresarios de ambos países saben que cualquier medida política afecta la relación comercial, y por ahora solo les preocupa que el conflicto entre EU y China, siga sin resolverse. Conforme pase el tiempo y no se da a conocer el texto final del acuerdo de fase 1, las dudas sobre los siguientes pasos generan algo de incertidumbre entre los inversionistas. De entrada, el acuerdo sigue sin firmarse y no hay fecha definida (todavía) para ello. No queda claro el compromiso de volumen de compras agrícolas por parte de China, ya que la cifra filtrada de 40-50 mil millones de dólares luce irreal de alcanzarse. Asimismo, no se han programado las negociaciones comerciales para la segunda fase del acuerdo. Conviene recordar que EU dispondrá de mecanismos para forzar el cumplimiento del acuerdo y se reserva el derecho de volver a imponer los aranceles retirados.

A pesar de ello, se mantiene el optimismo de que las cosas van bien. Incluso, China anunció que eliminará los aranceles a la importación de ciertos productos químicos y petroleros de EUA y aseguró que sigue trabajando en las exenciones y liberará un segundo lote de exenciones en el momento adecuado.

Por otra parte, una serie de nuevos datos económicos positivos publicados la semana pasada ayudaron a calmar un poco los temores de recesión. Destacaron las cifras del sector inmobiliario y de actividad industrial estadounidense, así como de confianza empresarial de Alemania y de actividad del sector servicios en la Eurozona.

Insisten empresarios de la subcontratación que el gobierno de AMLO sea consistente.

Los empresarios que tienen participación en la subcontratación de personal, insisten en que en materia laboral, el gobierno debe ser consistente con la directriz de modernización positiva y flexibilización profesional que tantos esfuerzos ha costado, señala TallentiaMX, que dirige Elías Micha, y subrayó: “en 2020, lejos de atentar contra los intereses nacionales, se tendrá que robustecer la subcontratación responsable y, con ésta, la seguridad social, la formalidad y el bienestar”. La organización de talento humano recordó que el gobierno suscribió la Declaración del Centenario de la Organización Mundial del Trabajo, con lo cual pretende modernizar constructivamente la realidad laboral de México, fortalecer las competencias especializadas y el uso de nuevas tecnologías, todo esto en favor de la clase trabajadora.

Preocupa la desaceleración de la economía en 2019.

Ciertamente, la desaceleración de la actividad registrada en 2019 en México, resultó más profunda y generalizada que lo anticipado hace un año. Ésta se vio afectada, en gran medida, por el entorno global de menor crecimiento y elevada incertidumbre ya descrito, así como por los efectos de políticas internas. En este sentido, desde finales de 2018, la incertidumbre política interna, la incertidumbre sobre la situación económica interna y la inseguridad pública han sido los principales factores que obstaculizarían el crecimiento económico, por arriba de los factores externos, de acuerdo con los especialistas encuestados por Banco de México. Así, la demanda interna y, especialmente la inversión (tanto en construcción como en maquinaria y equipo), es el componente con mayor deterioro.

No obstante, de acuerdo con analistas de Citibanamex, en 2019 la menor expansión de la economía mundial y, en particular, de la producción de manufacturas en EU se reflejó en un menor crecimiento de las exportaciones no petroleras de México. En el periodo enero-octubre de este año éstas exportaciones crecieron en 4.2%, mientras que en 2018 aumentaron en 8.9%. El crecimiento de las exportaciones no petroleras en 2019 se explica totalmente por la demanda proveniente de EU (crecimiento anual de 5.4%), dado que las dirigidas al resto del mundo disminuyeron (-0.9% anual). El resultado de las exportaciones a EU resulta favorable al considerar que en 2019 las exportaciones de China han disminuido, lo que se ha reflejado en una ganancia de mercado de México en las importaciones estadounidenses: entre 2018 y 2019 la participación de mercado de las exportaciones de manufacturas de México en EUA aumentó de 14% a 15%, mientras que la de China disminuyó de 25% a 22%. Para 2020 consideramos que las exportaciones seguirán creciendo a un ritmo moderado, debido a que una recuperación ligera de las manufacturas en EU y el conflicto comercial entre ese país y China permitiría una resincronización de los ciclos de México y EU.

Quebec, Canadá amplía el plazo para contratar profesionistas mexicanos.

La nueva fecha límite será el 20 de enero próximo, nos dijo Sara Tapia, Directora de movilidad internacional de la agencia de desarrollo económico Québec International. Asimismo, informó que la convocatoria de empleo busca más de 40 perfiles de puestos para profesionales y técnicos de las áreas de manufactura, TI y cuidados de la salud con salarios que van desde los 37 mil, hasta los 100 mil dólares canadienses anuales. La directiva añadió que la convocatoria de empleo también está lanzando una convocatoria de becas de la Universidad de Quebec en Rimouski (UQAR) que busca estudiantes para programas de maestría y doctorado de investigación, con proyectos de investigación en las áreas de biología y oceanografía, con becas que van desde los 12 a lós 21 mil dólares canadienses anuales.

Sin bancos, sólo el miércoles 25 diciembre.

La Asociación de Bancos de México informa que, de acuerdo con la disposición de carácter general de la CNBV que establece los días inhábiles en el sector financiero, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el día miércoles 25 de diciembre de 2019. Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, abrirán al público este día, en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx