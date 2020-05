Con poema La «Jefa Fabiana» pide que cesen los ataques al personal de salud

mayo 14, 2020

México. Notimex. Con la lectura del poema «Lirios», de Amparo Dávila, dio inicio el episodio 67 del programa Desde el Fondo, para lo cual se contó con la participación de Fabiana Maribel Zepeda, jefa de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien envió un mensaje a las personas que están violentando a sus compañeras y compañeros.

«Paren la violencia, únanse a nosotros, somos gente común como cualquier otra, somos seres humanos que tenemos sentimientos, pero también somos responsables de nuestra labor. Pedimos respeto a quienes hoy nos estamos dedicando a cuidar a los demás, cuidando a familias enteras que están contagiadas; por eso exigimos respecto, nos lo merecemos”.

En el programa del Fondo de Cultura Económica (FCE) el caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón”, participó para hablar de su trabajo como ilustrador de Antología Poética, de Miguel Hernández, a quien reconoció como una de esas voces que se quedan en el alma desde la primera vez que las lees.

“A mí me gusta leer poesía, pero ilustrarla es una cosa totalmente distinta, te obliga a leer los textos de otra forma y buscar las imágenes que están contenidas en ellos; la verdad fue una revelación volver a leer los poemas de Miguel Hernández. Lo leí y lo releí y decidí ilustrar los textos que más me emocionaron, los que me sacudían y con los que se me hizo un nudo en la garganta”.

La emisión también contó con la intervención del escritor y economista francés Jacques Attali, autor de Historias del tiempo (1985), Los judíos, el mundo y el dinero. Historia económica del pueblo judío (2005), y Karl Marx o el espíritu del mundo (2007), libros editados por el Fondo de Cultura Económica (FCE), mismos que estarán disponibles en línea de manera gratuita durante 15 días, como parte de la iniciativa #QuédateEnCasaLeyendo.

El escritor aseguró que se rehúsa a ser reducido a una etiqueta, por lo que ha escrito novelas, biografías y otros géneros: “Siempre he intentado entender el futuro reconstruyendo el pasado. Y luego necesito ser enciclopédico para tratar de vislumbrar las tendencias del futuro viendo muchas cosas del pasado… Por eso la ciencia ficción es elemental y para entender la realidad, la ciencia ficción es más importante que cualquier teoría, lo que se puede ver ahora con la pandemia”.