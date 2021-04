Con vacunación, esperan recuperación económica y de empleos

abril 10, 2021

Regina Montes/Xalapa. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Xalapa Bernardo Martínez Ríos dijo esperar que con la campaña de vacunación se pueda ir teniendo una mayor recuperación económica y de empleos en la entidad.

“Esperamos que ya con un programa de vacunación que, haciendo el paréntesis, esperamos que se siga y alcance a más gente podamos ir poco a poco teniendo una recuperación en cuanto a los que es la actividad económica, pero sobre todo en el empleo”, dijo.

Consideró importante no perder de vista que esta recuperación, dada en base al consumo, se debe reflejar en empleos formales y que se espera que con la campaña de vacunación se tenga un ligero repunte.

Asimismo, consideró que el tema de las elecciones pueda ayudar en reactivar la economía porque existe cierta derrama económica. “Aunque no como en otros años y hay nuevas reglas, pero eso nos puede ayudar porque hay gastos propios que hacen los candidatos y que eso puede ayudar a algunos sectores siempre y cuando esos consumos se den de manera local”, dijo.

El líder empresarial recordó que con la Semana Santa que pasó hubo una recuperación económica de no más del 10 por ciento en Xalapa. “Fue de no más del 10 por ciento, es una cifra aproximada, y que también no hay que olvidar que el año pasado tuvimos una Semana Santa muy apagada en Xalapa entonces hoy se ve más movilidad, pero no hay que olvidar que Xalapa mucha gente salió a divertirse en estos lugares que mencionamos cercanos en Veracruz”, añadió.