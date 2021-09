Conade reduce becas a atletas de alto rendimiento

septiembre 29, 2021

Redacción/OroNoticias. Ante los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Conade decidió aplicar recortes a las becas que ascienden hasta al 65 por ciento; los deportistas fueron notificados de los cambios el pasado 10 de septiembre a través de un oficio.

Este documento fue firmado por Víctor Hugo de Lucio Ávila, director de Alto Rendimiento, e indica que el recorte estaba estipulado desde tiempo atrás para mantener el apoyo del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

“No sé si es un castigo, lo veo más como ignorancia de parte de Conade; creo que no nos ven como personas, como deportistas con trayectoria, nos ven como números (…) Vimos que no hubo buenos resultados en Juegos Olímpicos, que sólo hubo cuatro medallas de bronce, y fue por falta de apoyo”, comentó.

“Hay muchos deportes que ni siquiera tienen equipos completos, los de gimnasia no tienen gimnasios con todos los aparatos olímpicos, en natación todas las albercas están cerradas y apenas se están empezando a abrir; están matando el deporte en México sólo por ver números, te están pidiendo resultados para poder apoyarte, cuando deberían de apoyar para ver resultados“, explicó el deportista.

Aun así, su alternativa serán otras fuentes de ingreso para pagar necesidades básicas como alimento y rentas. Asimismo, definen la situación como un mal manejo de recursos e intentarán atraer a los patrocinadores con sus marcas personales.

“Ahorita nos estamos dedicando 100 por ciento al deporte. Es una reducción de la beca demasiado grande. Dependo 100 por ciento de esa beca, me están diciendo que la beca se me va a bajar a 10 mil pesos. Sí es un golpe muy fuerte, porque literalmente de eso vivo, de eso me alimento, de eso pago mi renta; ahora voy a tener que buscar otras fuentes de ingreso, porque ser un deportista profesional en México no da“, sentenció.

Noel Chama, declaró que ahora solo recibe seis mil pesos de los 30 mil que se le dieron hasta antes de septiembre.

“Nos dieron una disminución bastante dura y nos notificaron el 10 de septiembre que se nos haría esa reducción. Nosotros, antes de los Juegos Olímpicos, teníamos una beca mensual de 30 mil pesos y se nos indica que nuestra beca se iba a ajustar a seis mil pesos”, mencionó Chama.