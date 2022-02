Concluye el bádminton de los Juegos Estatales

febrero 17, 2022

Fernando Hernández/El Demócrata. Con maratónica jornada de partidos concluyeron los Juegos Estatales Veracruz 2022 en la disciplina de Badminton, los cuales se efectuaron en el anexo al auditorio “Benito Juárez” y en donde se definió el equipo que avanza al Clasificatorio Nacional que se desarrollará del 24 al 27 de marzo en Aguascalientes.

Cabe resaltar la cantidad de jugadoras y jugadores que ahora ya aglutinan las categorías oficiales como son la Sub 15, Sub 17 y Sub 19 en femenil y varonil.

Existe confianza que en el Clasificatorio en Aguascalientes, Veracruz logre calificar al mayor número de jugadores a los Juegos Nacionales Conade 2022. Las expectativas son altas para los jugadores mayores.

RESULTADOS

SUB 15 VARONIL

1.- Ariel Hernández-Soledad de Doblado

2.- José Rojas-Soledad de Doblado

3.- Alejandro Ruiz-Playa Vicente

4.- Duan Landa-Acayucan

SUB 15 FEMENIL

1.- Sugey Márquez-Soledad de Doblado

2.- Guadalupe Vallejo-Soledad de Doblado

3.- Andrea Retureta-Acayucan

4.- Alice Reyes-Playa Vicente

SUB 17 FEMENIL

1.- Kiara Márquez-Soledad de Doblado

2.- Amori Márquez-Soledad de Doblado

3.- Sahily Alvarado-Soledad de Doblado

4.- Edna Reyes-Playa Vicente

SUB 17 VARONIL

1.- Ismael Rojas-Soledad de Doblado

2.- Jonathan Alonso-Playa Vicente

3.- Dylan Hernández-Soledad de Doblado

4.- Elías Hipólito-Playa Vicente

SUB 19 FEMENIL

1.- Vanessa Sánchez-Soledad de Doblado

2.- Danna Meza-Soledad de Doblado

3.- Lía Vázquez-Playa Vicente

4.- Marlene Flores-Playa Vicente