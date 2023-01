Concluye selección del jurado para juicio contra García Luna

enero 19, 2023

El jurado para el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, quedó conformado por 12 personas y seis más que serán suplentes, quienes deberán presentarse a partir del lunes 23 de enero para iniciar la siguiente parte del proceso.

El jurado principal estará conformado por siete mujeres y cinco hombres; mientras que los suplentes serán tres mujeres y tres hombres. El próximo lunes, el juez Brian M. Cogan llamará a la primera sesión con los alegatos de apertura de ambas partes.

García Luna enfrenta cinco acusaciones en Estados Unidos, siendo la principal el liderar una empresa criminal durante un largo periodo; además de tres por conspiración para el tráfico de cocaína y una más por falso testimonio ante autoridades migratorias.

Entre los miembros del jurado está un hombre que expresó que podría tender a creer más a los oficiales de aplicación de la ley que rindan testimonio, pero aseguró que trataría “justamente” a los cooperantes. También reveló que uno de sus cuñados ha tenido problemas con las drogas, pero que eso no afectaría su criterio sobre el caso de García Luna.

Otro tiene un tío que trabaja en la Policía de Nueva York. Una de las titulares había reconocido haber escuchado sobre Joaquín El Chapo Guzmán; mientras que otra más reconoció que su hijo enfrentó un proceso judicial por posesión de arma, pero que eso no afectaría la evaluación del caso de García Luna.

Aunque ostenten categoría de suplentes, los seis que no son titulares deberán estar presente durante todas las audiencias y enterarse de los argumentos durante todo el procedimiento, escuchando los testimonios y mirando las evidencias físicas.

Eso sí, no tendrán derecho a emitir un voto final sobre la culpabilidad o no del acusado, tampoco podrán llenar el formato donde cada jurado va calificando los cargos de acuerdo a las evidencias presentadas por el gobierno. Un suplente tomará el lugar de un titular, en el momento en que éste fallezca o sufra un accidente de gravedad o por otra causa que no le permita volver.

Los titulares son los que llevan la mayor carga; deberán estar atentos a cada momento y calificar sus formularios diario. Al final, los 12 serán los encargados de emitir el veredicto final de acuerdo con lo observado en las ocho semanas que se calcula que dure el proceso.