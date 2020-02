Condenan a granjero por dar puñetazos a ovejas en la cara #Video

Escocia/Medio Tiempo. Un granjero escocés fue condenado a 550 libras de multa por maltrato animal después de haber sido sorprendido en un video golpeando a dos ovejas en la cara, anunció el martes una organización de defensa de los derechos de los animales.

William Brown, de 59 años, deberá pagar 550 libras (715 dólares, 660 euros) tras declararse culpable de haber causado sufrimientos innecesarios a dos carneros de su granja en Penicuik, al sur de Edimburgo, en 2018.

La investigación fue realizada por la Sociedad Escocesa para la Prevención de la Crueldad con los Animales (SPCA), que está autorizada a denunciar casos de presunta crueldad a la fiscalía.

“Nos decepciona que no se haya prohibido a Brown poseer o trabajar con animales, pero esperamos que esto sirva como advertencia de que este comportamiento es inaceptable y que investigaremos a fondo cualquier denuncia de crueldad contra el ganado”, dijo John Chisholm de la SPCA.

“Las ovejas experimentan miedo y pueden percibir a los humanos como una amenaza. Atacar a las ovejas siembra el miedo entre el resto del rebaño”, agregó.

Esta afirmó que es la primera vez que un criador escocés se declara culpable después de ser sorprendido cometiendo actos de “crueldad flagrante” con las ovejas.

“Es rutinario en la industria lanera escocesa patear, golpear y pisotear a las ovejas, pero hasta ahora, sólo una persona -de los innumerables trabajadores de la industria lanera sorprendidos abusando y maltratando a las ovejas en 24 establos en toda Escocia- ha sido condenada por crueldad con los animales”, afirmó PETA en un comunicado.​

