Conductora de ‘Exponiendo infieles’ revela que fue abusada por su padre

México/López-Dóriga Digital. Lizbeth Rodríguez, famosa youtuber por la serie ‘Exponiendo infieles‘ transmitida por Badabun, reveló que fue abusada por su padre cuando era una niña.

La conductora publicó un video, a través de su canal de YouTube, donde relató que fueron “incontables” los abusos que sufrió por su padre.

Contó que su papá le realizaba tocamientos por las noches, y cuando tenía cinco años decidió contarle a su madre de la situación, pero su padre negó el hecho, sin embargo, los abusos continuaron.

Rodríguez narró que cuando tenía ocho años su papá la desvistió mientras dormía, hecho que le recriminó, pero el agresor la amenazó.

“Intenté enfrentar a mi padre pidiéndole que no lo hiciera, pero él me decía que si le decía a mi mamá a él lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso”, dijo.

Señaló que no le volvió a contar a su mamá de los abusos, pues ya no tenía confianza.

“Nunca más me sentí con la confianza de decirle nada a mi mamá porque la vez que me atreví a hacerlo, por falta de mi seguridad, no me creyó”, señaló.

Rodríguez dijo que decidió abrir su corazón “y contarles lo que por mucho tiempo no me he atrevido a decirles, todo esto con la esperanza de ayudar a quienes, así como yo, necesitan sentirse aliviados”.