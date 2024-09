Conductores de Hoy cuestionan a Ricardo Peralta sobre comentarios a Arath de la Torre

septiembre 11, 2024

Redacción Xalapa.- El influencer Ricardo Peralta acudió al programa de «HOY», tras su eliminación del reality La casa de los famosos, sin embargo, los conductores de dicho programa lo cuestionaron sobre el comportamiento que tuvo con su compañero Arath de la Torre dentro de la casa.

Cabe recordar que Ricardo realizo acusaciones contra el comediante y conductor Arath, sobre una supuesta agresión, por su vestimenta y pertenecer a la comunidad LGBTQ+.

“Fue muy fuerte. Después de esto descubrí que estos posicionamientos son una cosa donde hasta la música te pone así como en un drama fuerte y al día siguiente te da una depresión que dices ‘ya no quiero seguir con esto’. Es por eso que luego dije ‘ya, se cambia todo’”, respondió.

Ante la respuesta, la conductora Martha Figueroa enfatizó:

“No sé si tú agarraste la bandera o alguien te dio la bandera de ser el representante gay de la casa”.

A lo que Peralta solo ofreció disculpas: “Con Arath ya estamos espectacularmente bien, pero si a alguien también ofendí en casita, le pido una sincera disculpa porque nunca fue mi intención. Yo quería explicar algo, pero por el mismo estrés”.

Sin embargo, los comentarios no terminaron allí, pues, Sebastián Reséndiz hizo énfasis en cómo se percibió el discurso afuera del reality: “Somos de la misma comunidad, hablamos el mismo idioma y no me voy a andar con caretas, yo lo interpreté como que manipulaste, como que te quisiste aprovechar del movimiento (LGBT), de la comunidad, querer utilizar esa bandera de ‘tú me estás discriminando por mi forma de vestir’…”.

Ricardo Peralta aseguró que no fue su intención usar a la comunidad LGBT para atacar a su compañero: “No, si se siente así, una disculpa a ti y a todas las personas que se sintieron así. Todo lo que se vive ahí es tan diferente que de pronto se te cruzan los cables”.