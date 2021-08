Condusef, sin facultad para sancionar a bancos y despachos por cobranzas abusivas

agosto 6, 2021

Eda Sentíes. Veracruz. El delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Veracruz, Rafael Vallejo, aseguró que la dependencia no tiene facultades para aplicar sanciones a los bancos y los despachos de cobranza por realizar actos de cobranza abusiva e ilegales, esto luego de que la agrupación «Barzón Resistencia Civil» exigiera la renuncia del titular nacional argumentando que ha sido omiso en este tema.

«Que te estén molestando y tú no seas el deudor eso no lo pueden hacer, que amenacen, ofendan o intimiden al deudor, familiares o compañeros de trabajo u otra persona sin relación con la deuda, ellos no pueden hablar para amenazar y decir que te van a meter al bote por eso, se trata de una negociación y esas prácticas son ilegales», reconoció

Vallejo señaló que tan solo el año pasado se recibieron más de 27 mil quejas por actos de cobranza ilegales y se tiene un registro de las instituciones financieras y de cobranza que incurren en estos actos, siendo Banco Azteca, Santander, Bancomer y Banco Mercantil del Norte los que encabezan esta lista.

El delegado recordó a la población que quienes estén siendo víctimas de cualquier tipo de amenaza o intimidación pueden presentar su queja en el portal www.condusef.org.mx en el apartado REDECO (Registro de Despachos de Cobranza). Una vez ingresada la queja el banco cuenta con 30 a 40 días para responder.