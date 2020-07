Confía Obrador en que nuevos consejeros del INE sean “inmortales”

julio 7, 2020

Carlos Guzmán/CDMX.- Los broncos consejeros del Instituto Nacional Electoral que se elijan por la Cámara de Diputados debe de ser de ciudadanos que busquen realmente proteger intereses de los electores, no de gente inmoral que ha alabado fraudes electorales.

Al cuestionársele este martes del tema, confió en que los legisladores sabrán elegir ahora si a quien no esté al servicio de grupos de poder como hasta ahora.

Reiteró que con ello, no será necesario hacer una reforma, no ha habido cultira democrática en mucho tiempo y ahora se está en la oportunidad de hacerlo, solo algunos destellos, algunas eleciones pero “la constante ha sido la falta de democracia, necesitamos establecer la democracia y convertirla en un hábito, en una costumbre, no nos trae al cuerno de la abundancia, pero nadie así puede sentirse absoluto, con democracia el pueblo tiene el poder en las manos, si algún partido actúa mal para afuera y viene otro”, expuso.

En tiempos de Porfirio Díaz se “mandaban las listas de quienes serían diputados o senadores, la diferencia con Madero era que el se enteraba de quién ganaba solo por la prensa”, recordó.