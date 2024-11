Confían autoridades de Veracruz que no haya deportaciones masivas en EU con llegada de Trump

Confían autoridades de Veracruz que no haya deportaciones masivas en EU con llegada de Trump

noviembre 7, 2024

Yhadira Paredes, Xalapa,Ver.- Veracruzanos migrantes en Estados Unidos deben guardar la calma y confiar en que no se harán deportaciones masivas con la llegada de Donald Trump a la presidencia de aquel país, consideró el titular de la Dirección de Atención a Migrantes de Veracruz, Carlos Enrique Escalante Igual.

El funcionario dijo que, si bien durante su campaña electoral el magnate estadounidense endureció su discurso contra los migrantes, esto no significa que lo vaya a cumplir, pues se tiene el antecedente de su primer periodo.

“Si nos vamos a la realidad, en la administración pasada de Donald Trump no hubo tantas deportaciones como ha habido en otras. En la época de Barack Obama es donde hubo más deportaciones, sin embargo, todo mundo cree que viene a romper ese esquema y a sacar a todos los mexicanos que están en los Estados Unidos”.

Consideró que lo que podría haber es la regularización de las personas, mano de obra, en EU.

“No tengan miedo, las deportaciones no se dan porque lleguen a los centros laborales, se dan en el paso fronterizo, pero ya no se meten con la cuestión de las empresas, no tengan temor”.

Además, aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un grupo de asesores que están trabajando para llevar una buena relación con Estados Unidos.

“Hay que recordar que la mano de obra mexicana es necesaria para los Estados Unidos y es normal que el presidente de ese país quiera regular la presencia de los migrantes, por lo tanto, va a regular los migrantes que no tengan documentos”.

Asimismo, reconoció que, si bien es cierto que podría haber un flujo migratorio de centro y Sudamérica por México ante la llegada de Trump, dijo que esta situación corresponde al Instituto Nacional de Migración.

“Pero si bien es cierto con otras instituciones para que el migrante que pase por el estado lo haga seguro, sí se espera que haya más migrantes y que pasen por el estado de Veracruz, porque están pensando que tienen que llegar antes que Donald Trump, porque va a endurecer la entrada del migrante que no tenga documentos”, finalizó.