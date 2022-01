Confirma Cuitláhuac padecimiento de Gómez Cazarín

enero 12, 2022

Isabel Ortega. Xalapa. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Juan Javier Gómez Cazarín tiene una fuerte tos.

En conferencia de prensa, evitó confirmar si tiene coronavirus Covid-19, sin embargo, reconoció que le recomendó atenderse debido a que las nuevas variantes del virus provocan fuerte tos a los portadores.

Aclaró que no le corresponde informar si el presidente de la Junta de Coordinación política es positivo a covid, si no lo autoriza.

“Tiene tos, se le oye una tos fuerte. No olvidemos que estos nuevos contagios de Covid están caracterizándose por la cuestión de afectaciones en la garganta, tos, más que temperatura y dolor de cabeza”, expuso.

Informó que este lunes se comunicó vía telefónica con Gómez Cazarin, “lo que si les puedo decir es que ayer me comuniqué con él, me dijo estoy bien nada más que tengo mucha tos, no te molesto más, y no hables”.

El sábado 08 de enero hizo una trasmisión vía Facebook en el que brindó su apoyo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en su video confirma que tiene una fuerte tos y síntomas similares a la gripa.

En la sesión de este martes se conectó de modo virtual, y en algunas columnas se mencionó que está hospitalizado en la Beneficencia Española a consecuencia de un fuerte cuadro de neumonía.