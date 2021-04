Confirma “El Tuca” Ferretti su salida de Tigres

Ciudad de México. La salida del “Tuca” de Tigres dejó de ser un rumor, pues este miércoles Ricardo Ferretti anunció que al termino del actual torneo dejará la institución.

“Termina el torneo y me voy de Tigres. No hay tema más que esto, terminando la temporada es definitivo y no vuelvo a hacer comentarios del tema”, afirmó Tuca ante el cuestionamiento de la prensa sobre su continuidad.

“Cuando ya termine ahí sí veré qué pienso. Tal vez ir a un restaurante, convivir con mis hijos que casi no hablo, a lo mejor puedo estar de pretemporada, no sé, pero sólo pienso en el sábado y que haya una semana más”, comentó ante la interrogante de posibles contactos con Chivas.