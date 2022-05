Confirma gobernador ataque contra elementos de SSP en Omealca, pero rechaza “focos rojos”

mayo 27, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fueron atacados con armas de fuego en Omealca, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien rechazó que haya “focos rojos” en la entidad, sino sólo hechos aislados.

“Sí existió el enfrentamiento, confirmo, está por definirse (el número de personal fallecidas) pero sí fue una agresión muy fuerte hacia elementos de Policía y Fuerza Civil Estatal, lamentablemente en estos casos de enfrentamiento son cosas de vida o muerte y hay grupos que no han entendido”, aclaró.

Se trata, dijo, de grupos delictivos que no han entendido que en Veracruz no pueden accionarse de esta manera y aunque se ha tratado de evitar este tipo de enfrentamientos al máximo, pero al tener en riesgo la vida de un elemento tiene que proceder. El mandatario, destacó que no es el primer ataque contra fuerzas del orden, pues recordó que en Tuxpan se registró uno contra elementos de Fuerza Civil y otro más en Orizaba, donde lamentablemente perdieron la vida personas.

“Ahora las personas que perdieron la vida no fueron de la policía estatal ni fuerza civil”, explicó el mandatario veracruzano.

El jefe del Ejecutivo del Estado aseguró que se trata de hechos aislados, aunque lamentó que también se han tenido bajas de elementos de la policía estatal, pero se seguirá con la política de evitar que sucedan enfrentamientos.

Finalmente, señaló que se pondrá toda la información y datos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.