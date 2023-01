Confirma gobernador que 10 de las 20 ciudades judiciales fueron canceladas

enero 9, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.– El gobernador Cuitláhuac García Jiménez calificó como correcta la decisión del Poder Judicial de Veracruz de cancelar 10 de las 20 ciudades judiciales que se quedaron proyectadas durante la gestión del exmagistrado presidente Edel Alvarez Peña.

El mandatario dio que para evitar demandas y problemas para esta o la próxima administración pidió a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia que convengan con las empresas.

“Nosotros no queremos dejar eso para la siguiente administración, entonces les pedí convenir la cancelación y lograron la cancelación, ya no son 20, son 10, porque algunas ya se hicieron, pero ya no es la deuda que tenían, ya no son los 7 mil millones, ahora ya llegaron a términos pagables y la van a sobrellevar con lo que ya acordaron”.

En ese sentido, agradeció a los empresarios que aceptaron llevar a un convenio con el Poder Judicial, ante la imposibilidad de pagar la deuda, corriendo el riesgo de quebrar a dicho poder.

El compromiso es que, el Poder Judicial entrará en un plan de austeridad para ahorrar recursos.

“Excelente esta cancelación que hicieron, pero ya es un hecho, está cerrado y firmado, cancelados, sí hay que aplaudir a la administración, el apoyo de las magistradas y magistrados y los empresarios”, finalizó.