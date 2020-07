Confirma Gobernador que restricción de movilidad se amplía al 4 de agosto

julio 30, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que las restricciones de movilidad social que se determinaron para 38 municipios veracruzanos y que concluía este viernes, se ampliarán hasta el próximo martes 4 de agosto.

Entrevistado en la televisión estatal, indicó que de acuerdo a la reunión del Comité Técnico Estatal de Salud se tomó esta decisión ante los resultados del incremento de casos en algunas ciudades, el aceleramiento en otros municipios más.

“Hemos visto los resultados y tomamos la decisión de extenderlo cuatro días más, como lo habíamos anticipado y que nos mantuviéramos muy de cerca de estos parámetros para retoma la acción en caso de que no existiera un convencimiento entre la sociedad de que el regreso a la nueva normalidad es ordenado, paulatino y con medidas sanitarias tomadas por la población”.

El Jefe del Ejecutivo Estatal advirtió que si la población no asume su responsabilidad el Gobierno se verá obligado a nuevamente a actuar otro fin de semana o un periodo más largo.

García Jiménez insistió en que las acciones contra la pandemia se toman en el momento epidemiológico, no antes ni después, por lo que va funcionando.

Aprovechó para solicitar paciencia sobre todo al sector comercial, pues se deben iniciar actividades pero de manera ordenada, y no repetir lo ocurrido cuando el estado cambio del rojo al naranja, es decir, de manera escalonada empiecen a retomar actividades.

Por otra parte, cuestionado sobre la ocupación hospitalaria señaló que actualmente es del 67 por ciento en el estado, aunque aclaró que hay hospitales que no tienen pacientes Covid, pero otros ya con poca disponibilidad.

“Nosotros podemos abrir camas, pero no olvidemos que hay un límite de personal médico, enfermeras y hay otras enfermedades urgentes que atender, por lo que debe ser una cuestión de conciencia social, no generar más contagios para no llegar al hospital”.

ELEMENTOS DE LA FUERZA CIVIL SUSPENDIDOS Y BAJO INVESTIGACIÓN POR ROBO EN SAYULA

Por otra parte, indicó que son tres los elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública que fueron suspendidos sin goce de sueldo en tanto concluye la investigación por el presunto delito de robo cometido en contra de un negocio en Sayula de Alemán, mismo que quedó grabado en video.

Aseguró que en caso de que se compruebe que son responsables de estas acciones serán presentados ante la autoridad competente para que se les castigue con todo el peso de la ley.

Hay que recordar que hace unos días se publicó en redes un video en donde se observa a elementos de la Fuerza Civil ingresando a un negocio en Sayula de Alemán, donde robaron varios artículos y destruyeron cámaras de videovigilancia.