Confirman al actor Jack Kesy como el nuevo Hellboy

marzo 2, 2023

Después de ver a Ron Pearlman y Davoid Harbour como Hellboy, ahora se eligió a Jack Kesy, actor de Deadpool 2, como el nuevo demonio para el reinicio de esta saga en la pantalla grande.

De acuerdo con Deadline, Jack Kesy fue elegido para interpretar a Hellboy en la nueva película titulada Hellboy: The Crooked Man que será dirigida por Brian Taylor, basada en un guión de Mike Mignola y Chris Golden.

Sobre el casting y las razones para elegir a este intérprete, Jonathan Yunger, presidente de Millenium Media, dijo lo siguiente:

“Jack Kesy es un actor dinámico que tiene la habilidad de transformarse para sus papeles. Su talento y estatura son perfectas para está versión más joven de Hellboy. Quedé muy impresionado con él mientras trabajamos juntos en ‘The Outpost’”.

Esta película estará ambientada en la década de 1950 y seguirá una de las primeras aventuras de Hellboy como parte de The Bureau for Paranormal Research and Defense (B.P.R.D).

Previamente el personaje fue adaptado en Hellboy y Hellboy II: El Ejército Dorado con Ron Perlman como protagonista y dirigidas por Guillermo del Toro, a quien no le dieron la oportunidad de concluir una trilogía. Años después, en 2019, se realizó un reboot liderado por David Harbour, el cual fue un fracaso en taquilla. The Crooked Man será el tercer intento de llevar a este personaje al cine.

Este será el primer protagónico de Jack Kesy. Previamente apareció como uno de los villanos de la prisión de Deadpool 2, pero fue su rol como un soldado estadounidense peleando contra los Talibanes en The Outpost, cinta en la que compartió pantalla con Scott Eastwood y Orlando Bloom, el que lo llevó a dar vida al demonio de los cómics.