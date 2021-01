Conflicto Mercantil de Francisco Garrido no afectará a Podemos: Norma Rodríguez

enero 27, 2021

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. La secretaria general del Comité Municipal del Partido «Podemos» en Xalapa, Norma Rodríguez Linares negó que los señalamientos que han existido en contra del dirigente de dicho instituto político, Francisco Garrido Sánchez puedan afectarlos en las próximas elecciones.



En ese sentido, señaló que si bien existe un asunto mercantil en el que está relacionado el también ex diputado local, dicho asunto no tiene relación con el partido, por lo cuál no debe afectar a quienes resulten abanderados para los diversos cargos de elección popular.



«Nosotros tenemos conocimiento de que es un tema mercantil, Él está en el partido acompañando a las personas que se están registrando como precandidatos, no creemos que esta situación nos pueda afectar y esperamos que así sea porque el tema no tiene relación con el partido», indicó.



Asimismo, Rodríguez Linares aseguró que incluso Francisco Garrido ha estado presente en los registros de los aspirantes a las diferentes candidaturas para de esta manera manifestarles su respaldo absoluto y su compromiso con «Podemos».



URIEL FLORES BUSCARÁ SER CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE XALAPA



Finalmente, confirmó que Uriel Flores Aguayo estará participando en el proceso interno de dicho instituto para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa, por lo cuál este mismo miércoles estará acudiendo a registrarse.