“Congelan” iniciativa de Gutiérrez Luna de hacer constitucional que consejera presidenta del INE nombre directo a subalternos

octubre 31, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, declaró que por ahora no se procesará la iniciativa que presentó este miércoles Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, que eleva a rango institucional la facultad de la presidencia del Consejo General del INE para designar de forma directa a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos, sin necesidad de consultar al resto de los consejeros.

El senador de Morena, acusó que en contra de Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, hay una ofensiva por esta facultad que se le confirió en la reforma al Poder Judicial, cuando se modificaron las leyes electorales.

Recordó que seis consejeros decidieron interponer ante la Corte una controversia constitucional para impugnar esta situación.

Aseveró que estos consejeros “se han caracterizado por estar con la oposición. La actitud parcial de varios de ellos era más que evidente”.

Comentó que la iniciativa de Gutiérrez Luna no ha sido tema de discusión en las bancadas de Morena en el Congreso y aseveró que un nuevo marco legal no resolverá las tensiones que hay entre los consejeros del INE.

“No es un tema que hayamos platicado, yo no estoy descalificando, no es una iniciativa que se haya platicado, que sea una decisión colectiva. Yo creo que es una iniciativa del compañero Sergio Gutiérrez Luna, no la estoy desacreditando.

Simplemente, estoy diciendo que en la coordinación no se planteó en ningún momento que presentáramos una iniciativa de esa naturaleza, y por lo tanto no estamos de momento en la idea de que esa iniciativa tuviese que salir. (…) Espero que superen las diferencias y no creo que sea con un nuevo marco legal que eso se resuelva, se tiene que resolver con una tarea política y con voluntad de todas las personas integrantes”.

Insistió en que las y los consejeros del INE, deben de hacer un esfuerzo por resolver las diferencias y hacer el trabajo colegiado que vienen realizando, “tienen una responsabilidad muy grande como para meterle tensiones adicionales”.

Refirió que la Corte tendrá que resolver esta controversia a petición de estos seis consejeros, pues es una legislación secundaria y tiene todo el derecho de revisar su constitucionalidad y de revisar que el procedimiento se haya hecho de manera correcta

Informó que al cerrarse ayer la convocatoria para la elección extraordinaria de junio de 2025,

349 jueces y juezas decidieron presentar su declinación al proceso, igual que lo hicieron 510 magistrados y magistradas, para un total de 859 personas juzgadoras.