Congreso de Veracruz denunciará a empresa de Querétaro, le vendió tabletas a sobreprecio

diciembre 11, 2024

Isabel Ortega, Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz iniciará una batalla legal contra la empresa Publicontenidos Kapitel, SA de CV con domicilio fiscal por la venta de 50 tabletas que se entregaron a la pasada legislatura, que presidió el diputado local, Juan Javier Gómez Cazarín.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Esteban Bautista denunció que la empresa incumplió con las condiciones del contrato, sumado a que calculó un sobreprecio en la compra del equipo que se asignó a los diputados de la 66 Legislatura.

Si bien aclaró que la denuncia será contra la empresa y contra quien resulte responsable, aseguró que el manejo de los recursos se hace con el aval de los diputados locales, por lo que se alcanzará a los responsables.

En diciembre del año 2020, la empresa recibió un total de 3 contratos del Congreso de Veracruz para la implementación de un sistema de control, análisis, desarrollo y presentación de información, un segundo contrato para la entrega de 60 pantallas plantas, y un tercer contrato por servicio de consultoría. En total, la empresa ganó poco más de 6 millones 960 mil pesos.

El presidente de la Jucopo mencionó: “es Publicontenidos Kapitel, se va a proceder contra esta empresa, dice que es de Querétaro. Es reciente, 2020, entonces el ingeniero José Cruz encontró estos detalles y no vamos a tolerar”.

Bautista Hernández aseguró que 50 tabletas no pueden tener un costo de siete millones de pesos, calculó que el valor comercial sería de 2 millones de pesos, por lo que reiteró que se procederá legalmente.

“Vamos a preparar bien esto, vamos a avanzar. Aquí hubo una red de personas que estuvieron operando, esa gente ya se fue, quedaban todavía dos, pero anoche los despedimos del área financiera”.

Aclaró que ya hizo un llamado a sus trabajadores a actuar bajo la ley, de lo contrario no solo serán despedidos, sino serán denunciados, “nosotros no vamos a ser cómplices de nadie, venimos a comprar la casa”.

“Las cosas no se hacen sin sentido, siempre se consultan. No sé las investigaciones hasta donde lleguen, no vamos a tolerar ese tipo de casos, son recursos públicos, caiga quien caiga”.