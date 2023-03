Rechazará gobierno de Cuitláhuac 2 recomendaciones de la CNDH

marzo 3, 2023

Yhadira Paredes/Xalapa. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que hay dos recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que serán rechazadas por su administración, la primera porque no hay participación estatal en la violación a los derechos humanos y la segunda porque no cuenta con los nombres de los entonces titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal.

El mandatario veracruzano, en conferencia de prensa señaló que la primera es la emitida por el caso de violaciones a derechos humanos por tortura a trabajadores de una bodega propiedad del empresario Antonio May González en Río Blanco, en donde dijo no hubo participación de elementos estatales.

“Nosotros estamos dando trámite a dos, pero probablemente las vamos a rechazar, la que tiene que ver con las bodegas, porque no tenemos nada que ver ahí, no son elementos de seguridad pública, prometimos analizarla, pero no vamos a aceptar algo que no me toca, nada más porque viene de una Comisión. Ahí en la recomendación no hay elementos de SSP, pero piden que la acepten, ¿cómo?”.

El mandatario aseguró que su administración defiende el derecho de las víctimas, es decir de los transportistas victimas de robo, cuya mercancía se encontró en esas bodegas, pues si después resulta que sí eran bodegas de mercancía que triste papel el de la Comisión.

La otra recomendación que se rechazará también fue emitida por la Comisión Nacional por un caso de violación de derechos humanos en 2013, sin embargo en ella, dijo García Jiménez no se menciona a los titulares del poder ejecutivo tanto estatal como federal, quienes pusieron en marcha la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

“Yo lo que le dije a los abogados es que sí una recomendación de los años anteriores no dice el nombre del gobierno, de quien estaba como presidente, no se acepte, porque entonces lo único que estamos haciendo es jugar el papel de limpiar lo que hicieron. No traía el nombre de Javier duarte y Felipe calderón, ¿qué tipo de recomendación es esa”, cuestionó.

Finalmente, sobre el hecho de que la Fiscalía General del Estado rechazó cuando menos 5 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sostuvo que deberá ser este organismo la que de cuentas.