Considera el DIF que maltrato a abuelitos han bajado

agosto 22, 2020

Arquímedes González/Misantla. A das de celebrarse el día del abuelito, en el municipio se ha estado observando que el maltrato a las personas de la tercera edad, ha estado disminuyendo, a lo que el DIF Misantla, exhorta al cariño, respeto y ayuda a los abuelitos misantecos, además de que, si existe alguno de ellos que es maltrecho, puede acudir a la instancia y denunciarlo.

En entrevista con Juan Pablo Grosskelwing Acosta, director del DIF Misantla, informo que a la fecha este tipo de violencia se ha estado disminuyendo, aclarando que pudiera haberse casos donde exista, pero lamentablemente la población no denuncia, así mismo destaco que en la dependencia existe el apoyo para las personas adultas que estén en esta situación y/o amenaza a su integridad física.

“El maltrato a los abuelos, a las personas adultas ha ido bajando, pero sigue habiendo algunos casos, que son atendidos por parte del DIF, con el personal indicado como es el procurador, quien atiende estos casos junto con el personal de trabajos social, y el personal que se requiera aquí del DIF, si es importante que cuando la población detecte el maltrato a un adulto y no precisamente maltrato, también pueda ser una omisión de cuidados es importante que lo reporten al área del DIF para que el personal acuda al lugar indicado y podamos darle una pronta solución”.

Grosskelwing Acosta, agrego que, desde el inicio de la administración municipal, las instrucciones del alcalde Othón Hernández Candanedo, y de Graciela Iñiguez Terán presidenta del Sistema DIF Misantla, marcaron una pauta que no se había reflejado en administraciones anteriores, en materia al cuidado y la atención a la persona adulta, mística que se ha estado mantenido durante esta administración.

“Para que la persona adulta pueda estar en óptimas condiciones, tanto en omisión de cuidados como en el maltrato a los adultos, afortunadamente no se han detectado al momento explotación de adultos mayores, por parte de alguna otra persona, no tenemos ese caso aquí en el municipio de Misantla, aquí si te puedo comentar que nuestro alcalde Othón Hernández Candanedo, y de su esposa la señora Graciela Iñiguez Terán, han tenido mucho interés en que los adultos mayores, no sean objeto del maltrato, de discriminación, o que atenten con su integridad física, hoy en la administración municipal y en el DIF, el derecho de nuestros abuelitos ha estado por encima de todo, son un sector vulnerable pero también de mucho valor y tenemos que cuidarlos”.

Destaco que, en el municipio de Misantla, existe una gran población de adultos mayores, invito a que con la contingencia del SARS-CoV2 la población debe contribuir al cuidado de los adultos mayores, pues este sector esta propenso a que pudieran ser contagiados, y es cuando mas debemos de apoyar en el cuidado de su salud.

Finalizo mencionado que ala fecha los trabajos dentro del DIF han sido complicadas, debido a que la operatividad cambio de manera radical, debido a la pandemia presente, “compartir al a ciudadanía que aquí en el DIF, se sigue trabajando en todas las áreas con ciertas medidas, para cuidar a la ciudadanía y cuidar al personal que aquí labora”, apunto.