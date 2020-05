Considera Levet que no se regresará a las aulas el 1 de Junio

mayo 20, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- El secretario general de la Fesapauv, Enrique Levet Gorozpe consideró que no será posible regresar a las aulas el próximo 1 de junio como estiman las autoridades, toda vez que el pico de contagios en la entidad veracruzana sigue su curso.

“Esto implica que el 1 de junio, desde mi punto de vista, por los comentarios no vamos a regresar, desde luego se va a tomar una decisión el martes 26 de mayo, donde nos vamos a reunir con las autoridades y ahí se va a definir la ruta para el regreso a las actividades”.

El líder de los catedráticos de la Universidad Veracruzana, aseguró que esto estará ligado con las decisiones que tomen las autoridades del Gobierno Federal y las estatales en torno a la pandemia Covid-19.

Sin embargo, recordó que fue el propio gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez quien consideró que no se podría regresar a clases el 1 de junio, por las condiciones dl estado, en ninguno de los niveles educativos.

Papo Levet señaló que esto dependerá de la decisión de la UV, en apego a su autonomía, pero confió en que estén en la misma sintonía.

“Yo he escuchado al Gobierno Federal decir que no será fácil el regreso a las aulas, hay muchas complicaciones, esto no se ha frenado, en el país hay más de 50 mil casos de contagios acumulado, ya estamos alcanzando a los países europeos, si sigue la tendencia con 2 mil y pico de contagios diarios, en Veracruz ya se inserta en el mapa de este seguimiento del Covid, en los más fuertes”.

Finalmente, señaló que si bien es una decisión volver a las aulas de las autoridades, como sindicato opinarán y cuidar de que cualquier decisión que se tome no vaya a ser contraproducente a la salud de los trabajadores.