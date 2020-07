Construyen carretera entre comunidades de la montaña y Nueva Victoria

julio 23, 2020

Jorge Domínguez. San Andrés Tuxtla. “Hoy vine a supervisar el camino que va desde Los Manantiales rumbo a Nuevo Huatusco, este nuevo camino es la tercera etapa del camino que viene desde La Nueva Victoria, iniciamos en la Nueva Victoria el primer año, hicimos un primer tramo, el segundo año hicimos la segunda etapa, ya llegando hasta Los Manantiales, ahora vamos de Los Manantiales rumbo a Nuevo Huatusco”, explicó el Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, durante su recorrido de supervisión de obras en caminos de la zona de costa y montaña.



Tavo Pérez señaló que pensando en la calidad y durabilidad de los caminos que se están construyendo durante esta administración, y viendo el deterioro a corto plazo de caminos que hace años fueron hechos en asfalto, se optó por empezar a construir caminos en pavimento hidráulico lo que garantiza mayor tiempo de vida y funcionalidad de estas obras.



“Tomamos una decisión importante este nuevo año, dejamos de hacer caminos en asfalto y lo vamos hacer de concreto hidráulico, esto por una razón, la diferencia en costo era mínima entre el encarpetado asfáltico y el concreto hidráulico. El concreto hidráulico nos asegura una mayor durabilidad y una mayor vida útil en pavimento y en el camino.”, aseguró Tavo Pérez.



El alcalde destacó la importancia de esta obra de caminos que se han ido mejorando por etapas e incluso que se han unido con otros ya existentes en la zona de montaña, acortando los tiempos de traslado y ofreciendo una mejor alternativa para llegar a la cabecera municipal sin tener que cruzar por otros municipios vecinos.



“Este camino es muy importante une todas las comunidades de la montaña con la Nueva Victoria, también los une con Miguel Hidalgo, que da la oportunidad de llegar a San Andrés a través de la montaña, esto es lo que le da importancia al camino, todos los habitantes de la zona habían estado abandonados durante mucho tiempo, con caminos en mal estado”, comentó el munícipe.



Tavo Pérez reconoció la valía de la gente en la zona de costa de montaña, gente que por trabajo necesitaba con urgencia mejores vialidades, para realizar con mayor facilidad sus actividades mercantiles, de ganadería, de agricultura o simplemente el traslado diario a sus centros de trabajo en otros puntos del municipio.



“Aquí en esta zona hay gente muy trabajadora, que vive del ganado, de la agronomía, y que se sentían abandonados sin la mano del ayuntamiento, eran parte de San Andrés pero no se sentían parte de San Andrés ya que no tenían los servicios, no tenían la cercanía con las autoridades de municipales, ahora tienen la cercanía con las autoridades, la cercanía con el pueblo de San Andrés y la cercanía con la oportunidad de poder ir a realizar sus actividades diarias como el comercio o como consultas médicas o cualquier otro tipo de actividad a nuestro municipio.

Así que aquí esta este compromiso que hicimos y que el día de hoy les puedo decir que estamos cumpliendo”, puntualizó el alcalde.