Continúa búsqueda de pescador desaparecido en Veracruz, familia pide apoyo del gobernador

febrero 20, 2022

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Este domingo se cumplieron tres días de la desaparición de Ángel Ramón Reyes, uno de los pescadores cuya embarcación se hundió el pasado viernes en la Bahía Norte del Puerto de Veracruz debido al mal tiempo, sus familiares reclamaron a las autoridades la falta de acción para poder encontrar su cuerpo, pues hasta el momento la marea no lo ha arrojado a la orilla.

A decir de su hija, Claudia Ramón Ochoa, han solicitado el apoyo de capitanía de Puerto para que se lleve a cabo una búsqueda aérea o al menos que se den los permisos a los pescadores para entrar al mar con sus embarcaciones para seguir con la búsqueda, sin embargo no han tenido respuesta positiva, por el contrario amenazaron a la familia y amigos que intentaron manifestarse este domingo con encarcelarlos si “se alborotaban”.

“No podemos hacer nada más que estar aquí, nos han venido hasta a querer amedrentar de que no tenemos permiso y que van a llamar a una patrulla y nos van a llevar si nos alborotamos, pero como no nos vamos a alborotar si tenemos aquí 3 días esperando que hagan algo y nos nos hacen caso, solo vienen los de fuerza civil, hacen su recorrido, los otros le toman fotos como para hacer su reporte de que sí están haciendo su trabajo, pero no hacen nada”, dijo.

Claudia pidió al gobernador del estado enviar los apoyos necesarios para encontrar el cuerpo de su padre,

“Estoy segura de que si fuera el papá del gobernador, él movería cielo mar y tierra para encontrarlo, nosotros no tenemos esos recursos por eso le pedimos a él que nos apoye”, señaló.

Hasta el momento el operativo de búsqueda por parte de amigos y familiares del pescador ha sido solo por tierra, debido a que las condiciones del tiempo no se han prestado para ingresar al mar. Este domingo las condiciones mejoraron, pero aún no les han otorgado los permisos para poder ingresar al mar.