Continúa operativo en transporte público para que cumplan con protocolo sanitario

octubre 13, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- El delegado de transporte público en Veracruz, Javier Azcoitia, dio a conocer que hasta el momento el operativo de inspección para que se cumpla con el protocolo de sanidad en el transporte público ha dado buenos resultados, y aunque no descartó que siga habiendo uno que otro conductor que no use el equipo de protección como cubrebocas, cada vez son menos.

Detalló que los operativos se realizan diariamente de manera aleatoria para detectar infraganti a quienes no estén cumpliendo con el protocolo y resaltó que han sido los ciudadanos los más renuentes a seguirlas, sobre todo los adultos mayores.

“No dudo que haya alguno por ahí que se lo quite, pero nosotros hacemos operativos permanentes y aleatorios, estamos supervisando que sigan acatando las medidas de sanidad” (…) hasta ahorita solo un señor de la tercera edad que prácticamente nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir”, dijo.

Dijo que hasta el momento no se han tenido reportes de que algún conductor del transporte pública haya resultado positivo a la prueba de Covid-19.

Este martes el operativo se realizó en la avenida Diaz Mirón en el municipio de Veracruz.