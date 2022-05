Continúa trabajo para prevenir el dengue en Xalapa con nebulizaciones

mayo 4, 2022

Regina Montes

Xalapa, Ver.

La directora de Salud Municipal, Olga Isabel Alarcón Ricardez, dió a conocer que en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 5 continúan con las nebulizaciones en colonias de Xalapa para prevenir casos de dengue.



En entrevista señaló que este proceso es diferente al de las fumigaciones, puesto que estas dejaron de aplicar debido a que los químicos empleados eran tóxicos para la salud además de que mataban las mariposas y abejas.



«Del área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria, ellos entran a la nebulización, no es una fumigación, porque muchos nos han hablado preguntando por una fumigación y no es una fumigación como tal porque mataría a diversos animalitos como las mariposas y abejas. La nebulización no es nociva para la salud de los humanos y principalmente de los animalitos y las fumigaciones son nocivas y no matan al mosquito del dengue».



La funcionaria municipal explicó que la única medida preventiva eficaz para evitar la propagación del zancudo es lavar, limpiar, tirar y tapar.



En ese sentido refirió que en lo que va del año, no hay reporte oficial de casos positivos de dengue en la ciudad.



«No tenemos un reporte; sí han hablado pensando y creyendo que ya estamos con el mosquito del dengue, pero hasta el día de hoy un reporte legal como tal no lo tenemos».

Sin embargo, insistió en que continúan los recorridos en Xalapa los sábados desde las 8:30 horas en colonias vulnerables.



Asimismo, recordó que las llantas que son recolectadas en estas jornadas de descacharrización son entregadas a las Direcciones de Limpia Pública y Medio Ambiente y Sustentabilidad, que se encargan de buscar donde darle la disposición final adecuada.