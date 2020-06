Continúan con la entrega de apoyos alimentarios: Octavio Pérez

junio 8, 2020

Jorge Domínguez Xala/San Andrés Tuxtla, Ver. Desde la semana pasada, estamos entregando en las colonias de este municipio los apoyos alimentarios correspondientes al programa emergente de contingencia. Esto se viene a sumar a las despensas que mensualmente se entregan a través del programa Va por ti”, confirmó el alcalde Octavio Pérez Garay, quien añadió que en colonias populares y comunidades, se está realizando ya la entrega escalonada de estos apoyos, y que se irán cubriendo a los beneficiarios de este programa de manera ordenada tal como se ha venido haciendo.

“El día de hoy, constatamos la continuidad de estos apoyos que en estricto apego al protocolo de salud pertinente, manteniendo la ‘sana distancia’, y estableciendo un sistemas de turnos y rutas de entrega para evitar aglomeraciones y filas de gente, realizamos formalmente desde la semana pasada”, detalló Octavio Pérez Garay, Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla.

Tavo Pérez explicó que con esta medida se llega a los beneficiados, realizando la entrega ordenada de los apoyos de este programa social municipal, sin romper las medidas de salud habilitadas para evitar la propagación y contagio del COVID-19 (Coronavirus).

“Sabemos que la situación de la economía familiar de los sanandrescanos no es la mejor y muchos siguen siendo afectados por no poder realizar sus actividades de sustento al cien por ciento, por ello resulta aún más importante no frenar la entrega de estos apoyos que serán de bastante ayuda en los hogares de las familias sanandrescanas, fue mi compromiso y lo estamos cumpliendo”, aseguró Tavo Pérez.

El alcalde constató que la entrega seguirá con esta estrategia evitando el agrupamiento personas al recibir los apoyos directamente en sus colonias y comunidades.