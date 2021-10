Contratista tima a padres de familia de Kínder del Km 9 del municipio de Misantla

octubre 4, 2021

Arquímedes González.

Padres de familia de la localidad de La Reforma Kilómetro 9, denuncian haber sido timados por un contratista que abusara de la buena fe, pues de un recurso para la remodelación del kínder Fray Bartolomé de las Casas, ahora esperan que la mano de la justicia pueda hacer algo pues al inmueble solo se le dio un principio dejando la obra tirada.

En base a los testimonios recabados, se dio a conocer que a la institución se le hizo llegar un recurso de 150 mil pesos, el cual se canalizará de manera directa el mejoramiento de la institución educativa, un recurso que fuera cobrado por el anterior comité de padres de familia, dando como adelanto al contratista 113 mil pesos, que pretendió llevar a cabo los trabajos dejándolo abandonado y llevándose el recurso que se le adelantó.

“Nosotros somos de nuevo ingreso, nuestros hijos apenas van a ingresar a este ciclo 2021-2022, pero el comité que estaba a cargo de la obra, les llegó un apoyo de 150 mil pesos, la verdad indican que se lo dieron a un contratista que no es de aquí, para empezar la obra, el gobierno federal dice que se debe de dar y nosotros la mano de obra, pero dicen que la presidenta que es Getsemaní García García, necia que tenía amistad con el contratista y que lo conocía y todo, ella lo apoyó para que le dieran la obra y al final se la dieron”.

Los quejosos aseguran que en base al contrato, no se les hubo de dar la cantidad que se le fue facilitada, pero pues la presidenta habló para que se le diera más de lo que dicta el documento, “en el contrato que tenían, se dijo que se le tenía que dar 26 mil pesos, el 20% les iba a cobrar 120 mil pesos, la verdad le dieron el anticipo y después le dieron una cantidad total en 113 mil pesos, si usted ve el jardín de niños como quedó, no le han hecho nada, queremos una explicación dónde está el dinero”.

Los quejosos manifestaron que, de esto, ya tiene conocimiento la autoridad comunitaria, y además debe ser neutral a esta problemática para que se tenga una solución que favorezca no solo a la localidad si no a los menores que acudirán a tomar sus clases, “yo vi que el se fue a favor de ella, cuando al contrario tiene que ver que la escuela se está afectando y no se hace nada”.

Así mismo expusieron que el contratista según consta en su copia de elector, se llama Miguel N., y cuenta con domicilio en la ciudad de Teziutlán puebla, mismo que ya fue denunciado ante la fiscalía de distrito, solicitando no solo que de cuentas del dinero de anticipo, sino que también se presente el anterior comité para que se aclare de qué tipo de condiciones o por qué se le dio cierta cantidad cuando en el contrato estipulaba lo contrario, además de que se dé la reparación del daño ocasionado a la institución escolar que afecta a la población.