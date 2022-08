Convocan a marcha tras denuncia de acoso de alumna de la UVM Veracruz

agosto 1, 2022

Lizbeth Inclán/Veracruz. Estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Veracruz, convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia por el caso de de su compañera, Dulce «S» pasante

de Fisioterapia, quien denunció ser víctima de acoso y abuso sexual por parte de un médico de una clínica en Boca del Río.

La alumna acusó que fue acosada durante la realización de sus prácticas profesionales en la clínica Clime Sport y señaló al doctor Luis Francisco ‘N» de tocarla, jalarla e incluso presionarla para tener relaciones sexuales.

La joven informó a la institución de la violencia de la que era víctima, pero no la respaldaron. «El doctor cuando me hacía estos acontecimientos, era siempre cuando yo me quedará sola con él, yo nunca me quería quedar sola con él, pero él hacía para que nos quedamos solos, le decía a mis compañeros que ya se podían ir y a mi no, me hacía llegar más temprano, tengo muchas conversaciones, empecé a tomar muchísimas precauciones».

La marcha se realizará el próximo 8 de agosto a partir de las 4 de la tarde, el punto de partida será la clínica donde labora el médico Luis Francisco, presunto responsable de la agresión, que se ubica en la avenida España de Boca del Río.

La alumna de la Universidad Del Valle de México, Dulce Sampieri, denunció que fue acosada durante la realización de sus prácticas profesionales en la clínica Clime Sport. Señaló al doctor Luis Francisco ‘N’ de la agresión.

La joven de 23 años, ingresó a la clínica en 2021, sin embargo, el doctor Luis Francisco “N”, supuestamente comenzó a tocarla, jalarla, molestarla e incluso trató de presionarla para tener relaciones sexuales con él.

La joven informó a la UVM de la violencia de la que era víctima, pero no la respaldaron. “Me tocaba las partes íntimas, me hacía comentarios obscenos y un sin fin de cosas. Le especifiqué a la universidad que no yo quería hacer mi servicio social ahí por acoso sexual y me dijeron que en ese momento ya no se podía hacer nada”.

Solicitó apoyo de sus compañeros de turno para que no la dejaran sola. Ante los hechos compró una pluma con cámara y documentó el acoso para denunciar formalmente. “Empecé a tener más precauciones, por ejemplo si llegaba temprano a la clínica no me bajaba del carro. Me hacía la vida imposible, me forzaba. Una vez me habló pero me quedé dos escalones antes y me jaló y me metió al consultorio de a lado y le dije que si me iba a obligar. Me dijo que no y me dejó ir”.

El abogado Alfredo Sánchez López, señaló que se interpuso la denuncia número 2224/22, ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas, con residencia en Veracruz. Agregó que al momento la UVM no ha emitido posicionamiento alguno.