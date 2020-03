Convocan a participar en el “Coronalibro”

marzo 24, 2020

México. Notimex. Antela situación de emergencia sanitaria que se vive por la propagación del COVID-19, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa, convocó a participar en el proyecto colectivo y multimedia llamado “Coronalibro”.

—El Coronalibro se basa en el concepto “universos íntimos”, en el sentido de quienes se queden en su casa y no les quede más opción que la convivencia forzada; el desconectarse del mundo exterior, el desconectarse de la presencia física y el contacto humano—, explicó en entrevista con Notimex Francisco Mata, coordinador general de Difusión de la UAM.

Indicó que “este libro permitirá establecer procesos creativos dentro de nuestra habitación, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro edificio, a través de nuestra ventana; me parece que es una oportunidad de hacer un autorretrato colectivo, para reflejarnos en este momento crucial para el planeta”.

Mata, también uno de los exponentes más reconocidos de la fotografía contemporánea en México, dijo que este proyecto colectivo se impulsa desde las redes sociales no sólo como punto de encuentro o comunicación, sino también para convertir en una herramienta de creación a los llamados teléfonos inteligentes, y puede participar cualquier persona.

Puntualizó que “el Coronalibro también será una pieza multimedia, por eso estamos invitando a que nos envíen fotos, videos, audio y textos. Queremos que un coro de miradas que nos relaté este acontecimiento histórico, nuestra intención nunca ha sido ni será calificar, simplemente queremos dar a conocer cómo se está viviendo la pandemia”.

El libro formará parte de la colección de proyectos colaborativos que se han desarrollado en esta universidad pública, como Migración 2.0, 19S, 43, Adiós TV o Ser mujer en Latinoamérica. Hay un comité de selección y edición, encargado de revisar todos los materiales y hacer una curaduría final para el fotolibro, el documental y las piezas para redes sociales. Los interesados en la convocatoria pueden ingresar al sitio https://coronalibro.com/.