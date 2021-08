Coordinación interinstitucional ampliará atención Covid: ISSSTE

agosto 14, 2021

Redacción/Xalapa. El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda dijo que ante la tercera ola de contagios Covid la coordinación interinstitucional permitirá la ampliación del número de camas para atender a las personas contagiadas en Oaxaca. Durante una gira de dos días que inició en el Istmo de Tehuantepec, indicó que en esta zona de Oaxaca hemos tenido un repunte importante de contagios que tiene que ver con la variante Delta, pero en las instituciones del gobierno federal nos hemos puesto de acuerdo una vez más para ampliar la capacidad de atención de la enfermedad. “La vacuna ha ayudado mucho porque eso ha permitido que los contagios no tengan la letalidad que llegaron a tener en su momento”, indicó

El funcionario federal indicó que en estos momentos las personas que llegan a hospitalizarse por la enfermedad, tienen mayor estancia pero afortunadamente una gran mayoría logran recuperarse. Obviamente, dijo, tenemos que seguir promoviendo las medidas de prevención de contagios, como el uso permanente de cubrebocas en espacios públicos, lavado constante de manos con agua y jabón, mantener la sana distancia, evitar reuniones en espacios cerrados. Destacó que mientras no nos vacunemos todos tenemos que seguir aplicando estas medidas para cuidar la salud propia, de nuestras familias y la de los demás. Recordó que desde el inicio del actual sexenio para identificar las necesidades del sector salud, “se hicieron durante 5 meses, entre ellas se encontraron el déficit en el equipamiento, personal que no está regularizado, no está basificado así como la falta de mantenimiento.

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio la orden de seguir realizando estos recorridos, sin embargo la pandemia nos puso un freno de mano, tuvimos que dedicarle la mayor parte del tiempo y de recursos a la reconversión de unidades médicas para atender la Covid”. Ramírez Pineda indicó que ahora están retomando estas giras “y vemos que tenemos que hacer una completa reestructuración del sector salud, sí nos va a llevar tiempo por dos factores, primero tenemos que formar a una nueva generación de médicos y enfermeras, y segundo, terminar de atender la Covid para que nos podamos desplegar de una manera más ágil e invertir los recursos donde se necesitan”. Manifestó que en Oaxaca continuarán estos recorridos en donde lo permitan las condiciones relacionadas con la pandemia.