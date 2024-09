Corista demanda a Ángela Aguilar por despido injustificado

septiembre 20, 2024

Redacción Xalapa.- Ángela Aguilar enfrenta una demanda laboral interpuesta por la corista Ana Rosa Macías, quien la acusa de haberla despedido injustificadamente días después del nacimiento de su hijo.

La demanda se dio a conocer debido a una entrevista al representante legal de la corista, Arturo Yahir Caridad, donde declaró que Ángela Aguilar no solo despidió injustificadamente a Ana Rosa Macías, sino que durante su relación laboral incumplió con obligaciones patronales.

“No la contestó (la demanda). No hay ningún apoderado legal que la represente, es decir, procesalmente está en rebeldía. No presentó pruebas, no comparecieron, de ahí que el juicio haya seguido sus etapas”, afirmo el representante legal.

Días posteriores, Arturo, concedió nuevamente una entrevista donde dio detalles de un proceso legal interpuesto contra Pepe Aguilar por incumplir con el pago de indemnización.

“La señora habló directamente con Pepe Aguilar, que le informó que le pagaría una cantidad, pero era insuficiente, era mínima, ni siquiera cubría las prestaciones del año”, indicó Arturo

Ante las demandas, ni uno de los Aguilar se ha pronunciado, sin embargo, en redes sociales siguen promocionando sus presentaciones.