Coronavirus aumenta discriminación hacia migrantes

junio 2, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- El miedo de contraer Coronavirus no es impedimento para que migrantes centroamericanos se sigan aventurando a buscar el sueño americano, sin embargo la pandemia por el Covid-19 ha acrecentado la discriminación que sufren en su travesía.

De acuerdo con Wesley Julio, pedir ayuda a la población se ha convertido en una tarea difícil, pues cuando se paran en los cruceros y carreteras los automovilistas que antes les regalaban una moneda ahora suben los cristales de su auto para evitar el contacto con quienes pueden ser un agente de contagio.

Él lleva dos meses varado en Veracruz debido al cierre de fronteras, por lo que la ayuda que recibe en la calle es fundamental para poder sobrevivir.

«Hay personas que nos miran de lejos y nos cierran los vidrios, ellos piensan que estamos enfermos y no quieren que nos acerquemos pero si yo estuviera enfermo no estaría aquí, tanto que he cambiado y estoy bien, pero la gente se aleja, nos ven con miedo”, dijo.

Pese a esta situación, los migrantes no claudican en su objetivo que conquistar el sueño americano y esperan que cuando la pandemia termine puedan llegar a Estados Unidos y establecerse en su nueva vida, pues aseguran que a Honduras no regresan.