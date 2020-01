Corrigen a Morena y le impiden expulsar a Lilly Téllez

Carlos Guzmán/CDMX. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó el oficio por el que la Comisión Nacional Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena ordenaba al coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, excluir de la bancada a la senadora Lilly Téllez.​

Los magistrados consideraron que se trata de un asunto que sólo compete a la bancada y no a la Comisión, quien emitió el oficio sin fundamento alguno. “La CNHJ no puede hacer pronunciamiento alguno, pues se trata de un asunto parlamentario que no incide en el partido político”, sentenciaron.​

Detallaron que la senadora no es militante del partido, por lo que las normas del partido no le afectan. “Si bien llegó por la vía de Morena al escaño en el Senado, no se ha convertido en militante”, apuntaron.​

Además, el Tribunal revocó nuevamente la amonestación impuesta al senador Ricardo Monreal Ávila tras el procedimiento de renovación de la Mesa Directiva del Senado de la República. ​

Advirtieron a la CNHJ que debe adherirse a los estándares fijados por la Sala, la cual ya ha establecido en otras ocasiones que carece de competencia en asuntos que involucren derecho parlamentario y la exhortó para que en el futuro obedezca los lineamientos fijados. ​