Corrupción no depende de actuar con ética o no, debemos abrir panorama e innovar en su combate: Gobernador

diciembre 10, 2021

Redacción/El Demócrata. Al clausurar el Congreso “Desafíos y Avances en materia de Prevención y Combate a la Corrupción”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez invitó a las titulares de los poderes Legislativo y Judicial, así como de órganos autónomos, a seguir trabajando contra este flagelo hasta erradicarlo.

Celebró que el tema continúe en discusión en foros como éste porque incluso en el Gobierno “podríamos creer que estamos siendo transparentes, ejerciendo bien los recursos, pero finalmente éstos no llegan a la gente y tendremos que empezar a tipificar los grados de corrupción”.

El mandatario recalcó que las formas no sólo dependen de “si actuamos con ética o no, pues podríamos tener modelos sistemáticamente agotados, ocultando prácticas que no corresponden a un manejo claro y en beneficio de la gente”.

En la sede de la LXVI Legislatura, recordó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la definición de corrupción, originada desde el reparto inequitativo de la riqueza en el mundo y causa de lamentables hechos como el fallecimiento de 54 migrantes buscando llegar precisamente a uno de los polos que concentran mayor economía.

“Tenemos que revisar, discutir y abrir nuestro panorama, no conformarnos con que exista un Sistema Anticorrupción y que participen muchas entes, incluso autónomas, debemos ir innovando en los conceptos y seguir trabajando”, agregó, aunque legal o técnicamente se esté procediendo con el uso de recursos de manera transparente.

En el acto protocolario participaron las presidentas del Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, diputada Cecilia Josefina Guevara Guembe y magistrada Isabel Inés Romero Cruz; la fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Clementina Salazar Cruz, y la directora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, entre otras autoridades.