Cortos de martes

enero 12, 2022

Lo más relevante ocurrido ayer en Veracruz, fue la rapidez con la que la Fiscalía General del Estado, logró detener a 4 sujetos relacionados con el abandono de 9 cuerpos, aquellos con el cartel incriminando al titular de la SEGOB; encontrados en la carretera La Tinaja-Isla.

La Fiscalía General del Estado, también aseguró dos inmuebles en el municipio de Tres Valles, donde al parecer habrían ocurrido los hechos, fue en el cateo de los mismos, que se logró detener a los cuatro presuntos implicados.

La FGE actuó en un operativo conjunto, con la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡No bueno! La rapidez con la que la Fiscal General, doña Verónica Hernández Giadáns, meneó las manitas, buscando limpiar el buen nombre de su señor, don Eric Patrocinio Cisneros Burgos, hablan de la lealtad que la señora le procura, al hombre fuerte del Estado de Veracruz.

Muy bien por ella, de no ser por el alto funcionario estatal, la señora estaría aburrida en su notaría, o en el mejor de los casos, en el jurídico de la Segob, que es donde estaba trabajando, hasta que el señor Cisneros Burgos confió en ella, para la silla grande de la FGE; ¡En fin! que ojalá todos los veracruzanos, estuviéramos en el ánimo de la señora Guadáns, así la justicia nos llegaría pronta expedita, pero no se le pueden pedir peras al olmo, más siendo esa, una de las instituciones en donde mas corrupción y burocracia, ha habido siempre.

Justo la mañana de ayer, manejando por la Xalapa, noté las largas filas que hay en las Farmacias del Ahorro y es que luego del gustazo el sustazo, al parecer llegó Omicrón como el diputado Cazarín “Con Tokio”; bueno basta con ver que hasta el presidente López, ha resultado contagiado; cuentan que en algunas aerolíneas, han tenido que suspender vuelos, ante el alza en el número de personal contagiado de COVID.

Hay que seguirse cuidando, porque aunque dicen que ya estaríamos recorriendo el camino hacia la endemia y que Omicrón es muy contagioso, pero no tan mortal como las cepas anteriores, no sabemos gran cosa del virus y lo mejor seguirá siendo no contagiarnos, en tanto en Xalapa, volvemos a semáforo amarillo.

Y mientras casi todos los cuatroteístas aldeanos, pasan sus días ingiriendo ipomoea batatas, el alcalde xalapeño Ricardo Ahued Bardahuil, los va rebasando por la derecha y nadie al parecer se ha percatado del hecho, y es que el carismático edil, pian pianito y como el indito, publicitando su faena diaria, se ha instalado en el top of mind, al menos en la ciudadanía xalapeña.

Imagino que en tanto Ahued Bardahuil, no cruce territorios prohibidos, lo dejaran operar, porque una vez que se sientan rebasados, el ala mas radical cuatroteísta aldeana, seguro lo fulmina.

Cosas de la vida y menudencias

Al principio de la administración, el gobernador García Jiménez, asumió el compromiso de solventar los pasivos pendientes heredados de administraciones pasadas, entre ellos los adeudos que tenía a SEFIPLAN con propietarios de inmuebles, en donde se ubican las Oficinas de Hacienda del Estado, así que ayer luego de tres años un mes, es decir 37 meses después, el señor José Luis Lima Franco, por fin como la Bartola, juntó el adeudo que tenía con los arrendadores de los municipios de Tempoal, Cosoleacaque, Nautla y Coatepec.

Pues ya de lo perdido, lo que aparezca habrán dicho, con ellos ya son 40 dueños, los que han recibido el monto correspondiente; aquí es importante señalar que los adeudos vienen desde el año 2016 y el compromiso del gobernador García Jiménez, es antes de concluir el sexenio, pagar estos pasivos.

Mis hermosos, les cuento que ayer se registró la primera nevada del año en el Cofre de Perote, así que ahora sí, saquen al tigre de peluche del ropero, nos leemos mañana.