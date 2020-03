Covid-19 a lo jarocho

marzo 23, 2020

Imposible en una ciudad como Xalapa, con tanto trabajo informal que la cuarentena pueda ser acatada como debiera, una pena de situación, porque ya trabajadores de los centros de salud, han manifestado que no cuentan con lo mínimo para enfrentar la pandemia, ¡Que Dios quiera!, no se propague como lo hizo en Italia o en España; la realidad es que una buena parte de los mexicanos, no están dispuestos a cuidarse, mientras que las autoridades quien sabe porque razón, hablan de fases de la pandemia, pero ni saben que es eso, insisto Dios quiera que tengan ellos razón, que con amuletos y con santitos nos libremos de esta crisis mundial que tantos muertos ha cobrado.



Mientras tanto aquí en la rancha, aquí su tolai de la comunicación, con solo escuchar los up dates diarios del Secretario de Salud veracruzano Roberto Ramos Alor, mejor me atrinchero en mi casa, me lavo las manos 45 veces al día, no me asomo ni a la ventana, y tiene un montón de días que no toco a ser humano alguno a mi alrededor; ni modo, nuestro gabinete de salud no me da confianza, eso aunado a que jamás en la vida ha habido ni aspirinas en los hospitales públicos mexicanos, no tendría porque haberlos ahora; así que mi querido lector, cuídese mucho porque si a Italia se lo está llevando el payaso, a nosotros nos llevará seguramente y sin pasar baranda.



Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo que corre México es alto, ya que el índice de diabéticos en nuestro país es de los más altos del mundo; en la Ciudad de México los problemas respiratorios serían otro agravante y ya ni hablar de la hipertensión, pero bueno esto será una sacudida bastante fuerte para los mexicanos, como lo ha sido para muchos otros países, ayer domingo había 316 casos confirmados, contra 216 que reportaron el sábado; con apenas dos muertos; mientras que en el Estado de Veracruz el doctor Ramos Alor, tiene sus propias cifras manteniendo en 7 la cifra de los hasta ahora contagiados en el estado, a ver cuando lo alcanza la realidad.



Hubo aquelarre en Morena



El pasado sábado con todo y cuarentena hubo mitin en Emiliano Zapata, con motivo de la visita de Alfonso Ramírez Cuellar, líder nacional del Morena; la verdad que muy mal ellos en reunirse estando la situación como está, pero bueno los 4T deben ser inmunes; en fin que en el mitin hubo algunos inconformes, entre ellos varios diputados federales que subieron a sus redes sociales videos denunciando que no los dejaron pasar, pan con lo mismo; sin embargo Ramírez Cuéllar designó una Comisión Estatal Interina en Veracruz, misma que preside Esteban Ramírez Zepeta como presidente y Juan Javier Gómez Cazarín, Enrique Villegas, Marco Antonio Medina Pérez, y José Magdaleno Rosales, como consejeros.



Debido a las quejas de algunos diputados federales, por la designación de la comisión encabezada por Ramírez Zepeta, el líder nacional, acordó que la comisión tiene funciones muy limitadas, “tampoco vayamos a rasgarnos las vestiduras por una comisión que tiene funciones muy limitadas”, esta comisión será la que defina quién podría quedar al frente del partido, donde destacan la participación de Esteban Ramírez y Juan Javier Gómez Cazarín, quienes han trabajado en equipo desde las bases de MORENA.

En fin que la decisión está tomada Ramírez Zepeta y Gómez Cazarín, serán los que toquen el pandero, pésele a quien le pese.



Cosas de la vida y menudencias



El pasado viernes, falleció mi amigo querido Hassan Osman Flores aquí en Xalapa, lo conocí desde muy niña, lo recuerdo en su moto Pony azul, bajando por la calle de Coatepec en el Fraccionamiento Veracruz; Hassito siempre fue un extraordinario conversador, un hombre de una agilidad mental sin medida y sobretodo un ser humano con un profundo sentido del gozo y la felicidad; con el pasar de los años crecimos cada uno por su lado, pero al coincidir nuestras madres y al yo ser amiga de sus hermanas, siempre me lo encontré por la vida; coincidimos en la preparatoria, éramos una pandilla de pubertos, que de cada día hicimos una odisea.



Un buen día nos hicimos adultos y Hassito se casó con Dary López, una coatepecana de la que se enamoró perdidamente y con la que formó una linda familia, me dieron siempre la impresión de que además del gran amor que se tenían, se respetaban profundamente, Hassan siempre admiró mucho a su mujer; con sus hermanas siempre fue Shary a quien consintió en sus aventuras y peripecias; con Faride la cosa fue mas pareja, siempre fueron cómplices, aunque Fari siempre fue más seria; doña Irma, su mami, siempre lo amó y adoró, contaba las aventuras y fechorías de Hassito con un encanto excepcional; con su papá don Hassan se quisieron tanto, que el señor se le adelantó en agosto pasado, seguramente para esperarlo en alguna nube, para desde el cielo ambos, cuidar a esas grandes mujeres que se quedan aquí; mi cariño eterno para ustedes Dary, Shary, Fari e Irma, la última broma que les jugó ese par, dejándolas aquí solas, sabiendo siempre, que ustedes fueron más fuertes.



Así las cosas queridos míos, sigue la cuarentena, nos leemos mañana.