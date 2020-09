Covid-19 ya alcanzó a casi todas las congregaciones y comunidades de Zongolica

septiembre 23, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- La curva de contagios por Covid-19 alcanzó prácticamente a todas las congregaciones y comunidades de Zongolica, reveló el presidente municipal del lugar Juan Carlos Mezhua Campos, quien consideró que el autocuidado y prevención es la ruta para poder bajar el índice de contagios.

En un mensaje en sus redes sociales, el Edil indicó que de manera oficial se tienen registrados 130 casos confirmados, 5 defunciones y 18 sospechosos por Sars-Cov2, pero no dudó que sean muchos más, pues algunos ante el miedo de acudir a una unidad médica prefieren atenderse con particulares.

“Miren las cifras oficiales (de casos confirmados) rondan en 128, pero tengo que decirlo hay muchas personas que no están registradas en las cifras oficiales, por muchas razones, una de ellas porque no confían en las instituciones de salud y no van y se atienden por particular, o personas que no muestran cifras”.

Sin embargo, reconoció que se está en su municipio en la cúspide más alta de contagios de coronavirus, por lo que es importante mantener la disciplina de la autoprotección, dejando a un lado lo que el vecino pueda hacer.

“Ni modo lo que ellos hagan o dejen de hacer que no los mueva, ustedes por favor echenle ganas a protegerse a si mismo (…) he definido que es el autocuidado familiar y personal el camino a seguir para evitar más contagios, a pesar de tener un vecino incumplido o irresponsable que haga una fiesta”.

Asimismo, el presidente municipal señaló que es necesario reactivar, en el marco de la nueva realidad, la economía del municipio, por lo que se analiza la forma en que se puede retornar a ella.